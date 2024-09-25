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АНАЛІТИКА

Прем'єрка Данії: Китай має зіткнутись із наслідками за свою підтримку РФ

 

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку Росії у її війні проти України.

Про це данська прем'єрка сказала в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, без підтримки Китаю Росія не змогла б продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну так довго.

Крім того, Фредеріксен переконана, що Китай має зіткнутись із наслідками за свою підтримку РФ.

"Я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну вже більше двох з половиною років без допомоги Китаю. Ми не можемо продовжувати ситуацію, коли Китай допомагає Росії у війні... в Європі, без наслідків. Вони повинні нести відповідальність за свою діяльність", - зазначила вона.

Данська прем'єрка додала, що наслідки для Пекіна повинні бути політичними.

"Ви не можете, з одного боку, дозволити Росії напасти на іншу європейську країну і продовжувати діяти так, ніби нічого не сталося", - сказала Фредеріксен.

Вона нагадала, що країни ЄС намагались вибудувати співпрацю з Росією, купуючи їхній газ і їхню нафту, однак це не спрацювало.

"Я думаю, що ми намагалися зробити те ж саме з Китаєм - мати нормальну співпрацю між партнерами з різних аспектів і тем. Ми не можемо дозволити собі бути наївними... Не можна повернутися до ситуації, яка була до війни в Україні, і те ж саме стосується Китаю зараз", - наголосила Фредеріксен.

Очільниця уряду Данії закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.

"Я думаю, що ми повинні бути менш залежними від Китаю. Залежність - це завжди помилка, коли виявляється, що ви не завжди поділяєте однакові цінності та інтереси... Я думаю, що Європа завжди намагається грати за правилами, але коли ви дізнаєтеся, що хтось інший цього не робить, ви повинні бути в змозі відреагувати", - підкреслила вона, додавши, що цю думку поділяє Європейська комісія на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що задля досягнення миру в Україні, західним союзникам необхідно зупинити військову співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США наголошували, що Пекін фактично став на російський бік у війні.
 

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