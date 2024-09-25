Посольство Вірменії в Україні провело урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності

Урочистий прийом з нагоди Дня незалежності Республіки Вірменія у готелі Fairmont у Києві зібрав представників дипломатичних, культурних та бізнесових кіл і став нагодою обговорити актуальні виклики та досягнення країни.

"Святкуючи досягнення нашого минулого, ми також повинні протистояти нинішній реальності. Вірменія проходить складний шлях, стикаючись з безпрецедентними викликами регіонального миру і безпеки, які нагадують нам про постійну потребу в силі і єдності," - наголосив надзвичайний і повноважний посол Вірменії в Україні Владімір Карапетян.

Посол також зупинився на економічних досягненнях Вірменії і висловив оптимізм щодо процесу нормалізації відносин із сусідніми країнами, зокрема, з Азербайджаном та Туреччиною. Він відзначив важливість мирних переговорів, наголосивши на важливості взаємного визнання територіальної цілісності.

"Тиждень тому прем'єр-міністр Пашинян зробив чітку заяву щодо готовності Вірменії підписати мирну угоду вже зараз," - сказав він.

Окрім політичних і економічних питань, Карапетян також приділив увагу ролі діаспори в Україні, назвавши її "надійним мостом" між країнами. "Вірменська діаспора в Україні вирізняється своєю відданістю та патріотизмом як стосовно історичної Батьківщини, так і України. Понад десять тисяч громадян України вірменського походження сьогодні перебувають на фронті", - наголосив посол.

Окрему увагу він приділив визнанню внеску відомих вірменських діячів в українську культуру. Зокрема, посол відзначив режисера Романа Балаяна, який був нагороджений Державною премією імені Олександра Довженка. Карапетян також запросив присутніх відвідати виставку українських вірменських художників у Софійському соборі.

Дипломатичні відносини між Україною та Вірменією було встановлено 25 грудня 1991 року.