ОЕСР очікує зростання світового ВВП на 3,2% у 2024-2025 рр.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує зростання світового ВВП у 2024 та 2025 роках на рівні 3,2%.

У 2023 році, за оцінками ОЕСР, глобальне економічне зростання становило 3,1%.

У травні аналітики організації очікували підвищення ВВП на 3,1% цього року і на 3,2% наступного року.

"Прогнозується, що зростання світового ВВП стабілізується на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках, а подальша дезінфляція, покращення реальних доходів та менш обмежувальна грошово-кредитна політика у багатьох економіках допоможуть підтримати попит", - йдеться у повідомленні ОЕСР.

Очікується, що інфляція повернеться до цільових рівнів у більшості країн G20 до кінця 2025 року. Загальна інфляція знизиться з 5,4% у 2024 році до 3,3% у 2025 році в державах "двадцятки", а базова інфляція у розвинених країнах G20 уповільниться до 2,7% у цьому році та до 2,1% у наступному році, за прогнозом організації.

"Знакові ризики зберігаються, - наголошується у звіті. - Геополітична і торгова напруженість, що зберігається, може завдати ще більшої шкоди інвестиціям і підвищити імпортні ціни. Зростання економіки може сповільнитися сильніше, ніж очікувалося, мірою охолодження ринків праці, а відхилення від очікуваної плавної траєкторії можуть спровокувати збої на фінансових ринках".

При цьому експерти зазначають, що, з іншого боку, відновлення реальних доходів може забезпечити сильніший стимул для покращення споживчої довіри та витрат, а подальше зниження нафтових цін прискорить дезінфляцію.

ОЕСР підтвердила прогноз зростання ВВП США на 2024 рік на рівні 2,6%. При цьому оцінку наступного року було погіршено до 1,6% з 1,8% раніше.

Економіка єврозони зросте на 0,7% у 2024 році, як і передбачалося раніше. Очікування на 2025 рік було погіршено до 1,3% з 1,5%.

ВВП Японії, згідно з новим прогнозом, знизиться на 0,1% цього року, тоді як раніше передбачалося зростання на 0,5%. 2025 року очікується зростання на 1,4%, а не на 1,1%, як було оголошено раніше.

ОЕСР зберегла прогноз темпів зростання китайської економіки цього року на позначці 4,9%, наступного року - 4,5%.

"Світова економіка починає повертати назад, зі зменшенням інфляції та стійким зростанням торгівлі, - сказав генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн. - Ослаблення інфляції надає можливість для пом'якшення процентних ставок, хоча грошово-кредитна політика має залишатися обачною доти, доки інфляція цільовим показниками ЦП".