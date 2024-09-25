Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Санкції США проти Росії подвоїли торгівлю юанем і рублем у Казахстані

Санкції США проти Росії подвоїли торгівлю юанем і рублем у Казахстані

 

Російські банки та компанії все частіше обирають Казахстан для валютних операцій, необхідних для здійснення платежів із Китаєм, після того як санкції США ускладнили це в самій Росії.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

З червня по серпень середньомісячні обсяги торгівлі тенге з китайською та російською валютами більш ніж подвоїлися до 893 мільйонів юанів (127 мільйонів доларів) і 86 мільярдів рублів (925 мільйонів доларів) відповідно, порівняно з першими п'ятьма місяцями року.

Зростання "пов'язане з припиненням торгівлі доларами США на Московській біржі", - повідомив центральний банк в Астані у письмовій відповіді на запитання. Банк також зазначив, що торгівля тенге-долар зросла на 50% цього року через "зростання економічної активності та торгівлі" в країні, яка межує як із Китаєм, так і з Росією.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, казахські банки фіксують зростання попиту на юань з боку російських підприємств. Такі операції можуть здійснюватися в інших валютах, крім тенге, тому вони не відображаються в офіційній статистиці Національного банку.

Банки з інших сусідніх країн також звертаються до казахстанських колег для торгівлі китайською валютою, включаючи пари юань-рубль та юань-долар, повідомляють джерела. Багато транзакцій здійснюються шляхом зіставлення покупців і продавців серед клієнтів казахських банків, знову ж таки, без реєстрації таких угод в офіційній статистиці.

Казахстан є однією з країн, які відіграють центральну роль у зусиллях США та їхніх союзників щодо ізоляції російської економіки.

Сукупний обсяг торгівлі за період з червня по серпень у парі юань-долар на Казахстанській фондовій біржі склав 1,63 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж 1,23 мільярда доларів за той самий період минулого року, згідно з даними біржі.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3744
  0,0177
 0,04
EUR
 1
 46,0414
  0,0486
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9900  0,16 0,39 41,6564  0,09 0,21
EUR 45,9020  0,03 0,07 46,6200  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,25 41,3200  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес