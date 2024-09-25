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Греція і Туреччина розглядають можливість проведення переговорів щодо морських зон
11:51 25.09.2024 |
Греція і Туреччина вивчать, чи можуть вони розпочати переговори щодо демаркації своїх морських зон.
Про це заявило в середу Міністерство закордонних справ Греції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Сусідні Греція і Туреччина, союзники по НАТО, але історичні вороги, десятиліттями ворогують з цілого ряду питань - від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і етнічно розділеного Кіпру.
Угода про те, де починаються і закінчуються їхні морські зони, важлива для визначення прав на можливі запаси газу і схеми енергетичної інфраструктури.
В останні роки напруженість зменшилася, і обидві країни домовилися минулого року перезавантажити свої відносини, пообіцявши тримати відкритими канали зв'язку і працювати над питаннями, які їх роз'єднували.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Тайіп Ердоган зустрілися у вівторок на полях щорічної Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку і обговорили двосторонні зв'язки, згідно із заявами адміністрації турецького президента і міністерства закордонних справ Греції.
"Обидва лідери доручили міністрам закордонних справ вивчити, чи є сприятливі умови для початку переговорів про демаркацію континентального шельфу та виключної економічної зони", - заявив міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс.
Міністри закордонних справ двох країн розпочнуть підготовку до зустрічі на високому рівні, яка відбудеться в Анкарі в січні, повідомили в офісі грецького прем'єр-міністра.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган торік у грудні вперше за шість років прибув до Греції з візитом, що, як сподіваються обидві країни, може перезавантажити відносини після багатьох років напруженості.
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