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АНАЛІТИКА

Греція і Туреччина розглядають можливість проведення переговорів щодо морських зон

 

Греція і Туреччина вивчать, чи можуть вони розпочати переговори щодо демаркації своїх морських зон.

Про це заявило в середу Міністерство закордонних справ Греції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сусідні Греція і Туреччина, союзники по НАТО, але історичні вороги, десятиліттями ворогують з цілого ряду питань - від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і етнічно розділеного Кіпру.

Угода про те, де починаються і закінчуються їхні морські зони, важлива для визначення прав на можливі запаси газу і схеми енергетичної інфраструктури.

В останні роки напруженість зменшилася, і обидві країни домовилися минулого року перезавантажити свої відносини, пообіцявши тримати відкритими канали зв'язку і працювати над питаннями, які їх роз'єднували.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Тайіп Ердоган зустрілися у вівторок на полях щорічної Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку і обговорили двосторонні зв'язки, згідно із заявами адміністрації турецького президента і міністерства закордонних справ Греції.

"Обидва лідери доручили міністрам закордонних справ вивчити, чи є сприятливі умови для початку переговорів про демаркацію континентального шельфу та виключної економічної зони", - заявив міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс.

Міністри закордонних справ двох країн розпочнуть підготовку до зустрічі на високому рівні, яка відбудеться в Анкарі в січні, повідомили в офісі грецького прем'єр-міністра.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган торік у грудні вперше за шість років прибув до Греції з візитом, що, як сподіваються обидві країни, може перезавантажити відносини після багатьох років напруженості.
 

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