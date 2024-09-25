Нафтові потоки росії впали до мінімуму за вісім місяців

Щоденні морські потоки нафти в росії за тиждень до 22 вересня впали приблизно на 390 тис. барелів - до 2,89 млн. Це найнижчий показник з першого тижня липня, свідчать дані Bloomberg.

Минулого тижня постачання сирої нафти в росію впали до мінімуму з липня - до 2,89 млн барелів на день (б/д), у результаті чого валовий дохід країни від критично важливої торгівлі став найменшим приблизно за вісім місяців.

Чотиритижневі середні обсяги нафти впали до 3,1 млн б/д протягом тижня до 22 вересня, що на 115 тис. б/д менше, ніж у попередній період. Щотижневі потоки, які є більш нестабільними, скоротилися приблизно на 390 тис. б/д.

Чотириденна перерва в активності на експортному терміналі «козьміно» на тихоокеанському узбережжі росії свідчить про те, що роботи з технічного обслуговування порту або трубопроводу, що його забезпечує сировиною, викликали різке падіння східних потоків країни.

Валовий дохід упав до найнижчого рівня з кінця січня як за тиждень, так і за чотири тижні, оскільки зниження обсягів переважило перше підвищення ціни на провідну нафту країни Urals за три тижні. Це підвищення на $3 за барель знову підштовхнуло ціну до позначки в $60, яку країни G7 намагалися нав'язати москві як покарання за повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

США посилюють тиск на кремль через недавнє падіння цін на нафту. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США попросило щонайменше одну страхову компанію надати інформацію про 14 компаній, які, на його погляд, могли порушити санкції проти російської нафти.

Середній рівень перероблення нафти в росії з 12 по 18 вересня впав до 5,28 млн б/д, найнижчого тижневого рівня з кінця червня, оскільки російські нафтопереробні заводи (НПЗ) переходять на сезонний ремонт.

Загалом 27 танкерів завантажили 20,23 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 22 вересня, свідчать дані відстеження руху суден і звіти портових агентів. Обсяг знизився з переглянутого 22,95 млн барелів на 31 судні минулого тижня.

Валова вартість російського експорту сирої нафти впала до $1,29 млрд за сім днів до 22 вересня з $1,43 млрд за період до 15 вересня.

За даними Argus Media, сира нафта марки Urals, що постачається з балтійських портів росії, минулого тижня коштувала в середньому $62,5. Це сталося після того, як минулого тижня середня ціна впала нижче від $60 за барель, причому вперше з грудня вона була нижчою від максимальної ціни G7.

Чотиритижневий середній дохід упав до мінімуму з січня, впавши приблизно до $1,42 млрд на тиждень. Чотиритижневого середнього піка у $2,17 млрд на тиждень було досягнуто у період до 19 червня 2022 року.

