ЗМІ: у Південній Кореї офіцери використовували військові паролі як заставу для купівлі криптовалют

Відразу кілька військовослужбовців армії Південної Кореї могли передати секретні військові паролі як заставу для отримання кредиту. Надалі офіцери використовували ці кошти для інвестицій у криптовалюту, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію Міністерства оборони країни.

За наявними даними, у березні 2024 року одного з військовослужбовців вищої ланки звинуватили в порушенні Закону про захист військової таємниці. Його засудили до 30 місяців тюремного ув'язнення з випробувальним терміном чотири роки, стверджує джерело. При цьому 19 вересня офіцера офіційно звільнили з армії.

Схожий інцидент стався в одній із військових частин у Чхунчхоні. За даними ЗМІ, «кілька офіцерів віком від 20 до 30 років хотіли терміново позичити гроші для торгівлі криптовалютами».

Відомо, що банки відмовили військовослужбовцям у видачі кредитів. Після цього фігуранти справи запропонували паролі як заставу. Отримавши позикові кошти, солдати, ймовірно, використали їх для купівлі токенів на криптобіржах. Точна сума позики або кількість придбаних токенів не розголошуються.

Слідчі органи почали розслідування цієї події. За інформацією ЗМІ, офіцерам збираються висунути звинувачення в порушенні Закону про захист військової таємниці. Паролі, якими поділилися військовослужбовці, можуть бути «секретними даними третього рівня». Вони необхідні для доступу в казарми та інші військові об'єкти.

Тим часом, слідчі вважають, що кредитні організації не намагалися продати ці паролі або скористатися ними для доступу до секретних об'єктів.