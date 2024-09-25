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АНАЛІТИКА

США та Канада об'єднують зусилля в боротьбі за нафту Арктики

 

США та Канада ведуть переговори щодо кордону з потенційно багатим на нафту дном Арктики.

Про це повідомляє Bloomberg.

США і Канада домовилися розпочати переговори щодо претензій на арктичне морське дно, яке може бути багатим на нафту і набуває все більшого стратегічного значення, оскільки Росія і Китай нарощують свою присутність на Півночі.

Зазначається, що буде створена спільної робочої групи для проведення переговорів щодо кордонів моря Бофорта.

Обидві країни мають взаємні претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону і Північно-Західних територій, яке, як вважається, містить значні запаси нафти.

Арктика також є регіоном, який стає все більш доступним через зміну клімату і привертає все більший інтерес з боку Росії та Китаю.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Канада
 

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