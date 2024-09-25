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Король Йорданії відкинув можливість прийому переміщених палестинців
23:53 24.09.2024 |
Йорданія не прийматиме палестинців, які вимушено залишили свої оселі, заявив у вівторок йорданський король Абдалла II.
"Ідея того, щоб Йорданія стала альтернативною батьківщиною для палестинців, ніколи не здійсниться", - наводять західні ЗМІ слова короля на Генеральній Асамблеї ООН.
Він додав, що їхнє переміщення з палестинських земель через Ізраїль вважатиметься "воєнним злочином".
Монарх також закликав міжнародну спільноту долучитися до "зусиль із доставки продовольства, питної води, ліків та інших життєво важливих речей" до Сектора Гази. "Я закликаю всі країни із совістю об'єднатися з Йорданією в найближчі важливі тижні в цій місії", - сказав Абдалла II.
"Наш світ зазнав політичного провалу, але наша людяність більше не повинна підводити народ Гази", - наголосив король Йорданії.
Минулого тижня Генасамблея ООН проголосувала за запропоновану палестинцями резолюцію, що закликає Ізраїль протягом року покинути палестинські території. Згідно з інформацією ООН, резолюцію підтримали 124 країни. 14 держав, включно зі США та Ізраїлем, виступили проти, ще 43 утрималися. Резолюція закликає, зокрема, "щоб Ізраїль припинив незаконну присутність на окупованій палестинській території (...) і зробив це не пізніше ніж за 12 місяців після ухвалення резолюції". У документі йдеться про необхідність повернення палестинській стороні територій, зайнятих Ізраїлем із 1967 року дотепер.
Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, не є обов'язковими до виконання.
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