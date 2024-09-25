Нью-Йорк знову очолив рейтинг провідних фінцентрів світу - дослідження

Нью-Йорк зберіг лідерство в списку найбільших фінансових центрів світу, йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк посідає першу сходинку в рейтингу з осені 2018 року. Порівняно з попередньою версією рейтингу, оприлюдненою в березні цього року, Нью-Йорк втратив один бал й отримав оцінку в 763 бали, тоді як Лондон, який посідає другу позицію, додав три бали, його оцінка становить 750 балів.

Трійку лідерів замикає Гонконг, який обігнав Сінгапур із 749 балами проти 747. П'яту сходинку зберіг Сан-Франциско, на шосту сходинку з дев'ятої перемістився Чикаго, на сьому з восьмої - Лос-Анджелес, тоді як Шанхай відкотився на дві позиції й посів восьме місце.

Порівняно з попереднім рейтингом у першій десятці відбулися дві зміни: десятку покинули Сеул і Женева, поступившись місцем Шеньчжену й Франкфурту.

У верхній частині рейтингу хорошу динаміку продемонстрував Дублін, який піднявся на 14-те місце з 25-го, і Лугано, який додав 9 позицій, до 26-го місця. Водночас Сідней упав на 10 рядків, до 28-го місця.

Найсуттєвіший підйом у всьому списку продемонстрували Бермудські Острови (одразу плюс 27 місць), а також Доха та Ер-Ріяд (24 і 21 рядки відповідно). Водночас Рим відкотився на 22 місця, Стокгольм - на 16 позицій.

Індекс світових фінансових центрів уперше опубліковано 2007 року, його оновлюють кожні пів року (нинішній випуск став 35-м). Останній рейтинг було складено на основі опитування майже 8,5 тис. респондентів.