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АНАЛІТИКА

Іспанія до 2030 року хоче виробляти 81% електроенергії з «зелених» джерел

 

Уряд Іспанії у вівторок, 24 вересня, схвалив план, згідно з яким до 2030 року 81% електроенергії має надходити з відновлюваних джерел для досягнення кліматичних цілей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У плані, схваленому іспанськими міністрами та скерованому до Європейської комісії, Мадрид зобов'язався скоротити викиди парникових газів на 32% у порівнянні з рівнем 1990 року - тоді як раніше метою було скорочення на 23%.

Для досягнення цієї мети уряд пообіцяв прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії, щоб до кінця десятиліття виробляти 81% електроенергії в Іспанії з "зелених" джерел. Раніше цільовий показник становив 74%.

"Ми вважаємо, що це амбітна, але досяжна мета", - заявила міністерка екології Іспанії Тереза Рібера, додавши, що встановлених цілей прагнуть насамперед досягти за рахунок більшого використання сонячної та вітрової енергії.

В останні роки Іспанія збільшує інвестиції в сонячні та вітрові електростанції, переважно в малонаселеному центрі країни, аби скористатися перевагами географічного розташування - більшої світлової доби та великої кількості вітряних районів.

У 2023 році Іспанія вперше у своїй історії виробила більш ніж половину електроенергії з відновлюваних джерел.

Мадрид також сподівається розпочати експорт газу через трубопровід, який з'єднає Барселону з французьким Марселем - і, як очікується, буде введений в експлуатацію в 2030 році.
Ключові теги: Іспанія
 

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