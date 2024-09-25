Фінансові новини
- |
- 25.09.24
- |
- 02:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден 10 жовтня прибуде до Берліна - Білий дім
23:32 24.09.2024 |
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 10 жовтня прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Про це повідомила
в вівторок, 24 вересня, пресслужба Білого дому.
Згідно з повідомленням, у Німеччині президент Байден зустрінеться з німецьким керівництвом, "щоб ще більше зміцнити тісний зв'язок між Сполученими Штатами й Німеччиною як союзниками й друзями та скоординувати спільні пріоритети". Крім того, Байден "висловить вдячність Німеччині за підтримку захисту України від російської агресії, розміщення американських військовослужбовців та внесок у безпеку Сполучених Штатів, Німеччини та всього Альянсу НАТО", йдеться в повідомленні пресслужби.
Spiegel: У Берліні Байден говоритиме з іншими лідерами про підтримку України
Раніше у цей день про запланований візит Байдена до Берліна повідомила низка німецьких ЗМІ.
Зокрема, видання Der Spiegel, що посилається на власні джерела, повідомило
про плани німецького уряду запросити до Берліна президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера під час перебування Байдена в Німеччині.
Зустріч у так званому форматі "четвірки", найімовірніше, буде зосереджена насамперед на підтримці України. Кажуть, що Байден також планує відвідати американську військову базу в Рамштайні.
Перший візит Байдена до ФРН
Цей візит стане першим візитом Бадйна до Німеччини з початку його президентства в 2021 році. Востаннє американський президент відвідав Берлін 2016 року - тоді Барак Обама зустрічався з тодішньою канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) - так само під час свого прощального турне на посту президента Сполучених Штатів.
Утім, Байден уже бував у Німеччині - 2022 року він відвідав саміт G7 в замку Ельмау у Баварських Альпах, а також здійснив дозаправку свого урядового літака на військовій базі в Рамштайні під час іншої поїздки.
Нагадаємо, раніше Байден вирішив вийти з президентських перегонів. Замість нього Демпартія підтримала кандидатуру чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Тож незалежно від результатів призначених на листопад виборів президента США, Байден залишить Білий дім у січні 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
|США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP
|Зеленський у США заявив, що «кінець війни ближчий, ніж здається»
|Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Король Йорданії відкинув можливість прийому переміщених палестинців
|Нью-Йорк знову очолив рейтинг провідних фінцентрів світу - дослідження
|У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом у США – Никифоров
|Іспанія до 2030 року хоче виробляти 81% електроенергії з «зелених» джерел
|Байден 10 жовтня прибуде до Берліна - Білий дім
|Ми не можемо втомлюватися. Байден в ООН зробив заяву про Україну
Бізнес
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram
|Бельгійська компанія розробила прототип твердотілої батареї зі щільністю енергії на 25% вищою, ніж у найкращих літій-іонних батареях