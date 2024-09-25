Китай уперше в історії вивів всі свої авіаносці у море, - The Telegraph

Вперше в історії армія Китаю вивела у море одночасно усі свої авіаносці. Це дає змогу поглянути на те, як КНР може розгорнути свої судна під час, скажімо, нападу на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, минулими вихідними всі три китайські авіаносці - колишній радянський "Ляонін", його сестринський корабель місцевого виробництва "Шаньдун" і новітній, найбільший і найкращий авіаносець китайського виробництва "Фуцзянь" - були в морі.

Відомо, що "Фуцзянь" проводить випробування в Жовтому морі. "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню разом з ескортом. "Ляонін" з ескортом перебував у Філіппінському морі на схід від Тайваню". Цікаво те, що "Фуцзянь" ще не перебуває на озброєнні китайської армії. Однак коли він приєднається до флоту, Китай стане другою у світі авіаносною силою, випередивши двопалубні Королівські ВМС і ВМС Індії.

Однак відставатиме від флоту США. Більше того, носії КНР менші ніж в США: "Ляонін" і "Шаньдун" водотоннажністю близько 60 000 тонн. "Фуцзянь" - близько 70 000 тонн. Їх повітряна компонента менша і, що особливо важливо, лише "Фуцзянь" має катапульти - їх три - і може запускати винищувачі J-15 і (в перспективі) J-35 з максимальною вагою.

Як пише The Telegraph, факт того, що китайці відправили в море одразу три авіаносці є зловісним для Тайваню

Нагадаємо, що в червні повідомлялося, що Тайвань на тлі загрози з боку Китаю проведе наближені до бойових дій військові навчання. Одним із незвичних для тайванської армії елементів навчань стануть нічні тренування.