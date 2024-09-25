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АНАЛІТИКА

У президентських перегонах між Трампом та Гарріс немає явного лідера, - соцопитування CNN

 

Шанси кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа на перемогу у виборах приблизно рівні. Явного лідера наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування CNN.

За даними соцопитування, 48% виборців у США підтримують Гарріс, тоді як 47% - Трампа. Ще близько 2% хочуть голосувати за лібертаріанця Чейза Олівера та 1% - за кандидата від Партії зелених Джилл Стайн.

Також, згідно з відповідями респондентів, 72% прихильників Трампа скоріше підтримують його, ніж хочуть голосувати проти Гарріс. При цьому 60% прихильників Гарріс скоріше підтримують її, ніж хочуть голосувати проти Трампа.

CNN звертає увагу, що такі результати є значним зрушенням, порівняно з тим, що відбувалося влітку. В останньому соцопитуванні видання, яке було проведено невдовзі після виходу президента США Джо Байдена з передвиборчих перегонів, прихильники Гарріс були поділені порівну між тими, хто її підтримував, і тими, хто виступав проти президентства Трампа.

При цьому прихильники Байдена в ранніх опитуваннях стверджували, що своїм вибором вони здебільшого виступають проти Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, раніше дані соцопитування суттєво відрізнялися від тих, які публікують зараз.

Зокрема, 16 вересня Reuters оприлюднило соцопитування, згідно з яким Гарріс на національному рівні мала перевагу над Трампом у 5% - 47% проти 42%.

Такі результати соцопитувань оприлюднили після дебатів між Трампом та Гарріс.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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