Фінансові новини
- |
- 25.09.24
- |
- 02:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У президентських перегонах між Трампом та Гарріс немає явного лідера, - соцопитування CNN
23:05 24.09.2024 |
Шанси кандидатів у президенти США Камали Гарріс та Дональда Трампа на перемогу у виборах приблизно рівні. Явного лідера наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування CNN.
За даними соцопитування, 48% виборців у США підтримують Гарріс, тоді як 47% - Трампа. Ще близько 2% хочуть голосувати за лібертаріанця Чейза Олівера та 1% - за кандидата від Партії зелених Джилл Стайн.
Також, згідно з відповідями респондентів, 72% прихильників Трампа скоріше підтримують його, ніж хочуть голосувати проти Гарріс. При цьому 60% прихильників Гарріс скоріше підтримують її, ніж хочуть голосувати проти Трампа.
CNN звертає увагу, що такі результати є значним зрушенням, порівняно з тим, що відбувалося влітку. В останньому соцопитуванні видання, яке було проведено невдовзі після виходу президента США Джо Байдена з передвиборчих перегонів, прихильники Гарріс були поділені порівну між тими, хто її підтримував, і тими, хто виступав проти президентства Трампа.
При цьому прихильники Байдена в ранніх опитуваннях стверджували, що своїм вибором вони здебільшого виступають проти Трампа.
Що передувало
Нагадаємо, раніше дані соцопитування суттєво відрізнялися від тих, які публікують зараз.
Зокрема, 16 вересня Reuters оприлюднило соцопитування, згідно з яким Гарріс на національному рівні мала перевагу над Трампом у 5% - 47% проти 42%.
Такі результати соцопитувань оприлюднили після дебатів між Трампом та Гарріс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
|США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP
|Зеленський у США заявив, що «кінець війни ближчий, ніж здається»
|Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Король Йорданії відкинув можливість прийому переміщених палестинців
|Нью-Йорк знову очолив рейтинг провідних фінцентрів світу - дослідження
|У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом у США – Никифоров
|Іспанія до 2030 року хоче виробляти 81% електроенергії з «зелених» джерел
|Байден 10 жовтня прибуде до Берліна - Білий дім
|Ми не можемо втомлюватися. Байден в ООН зробив заяву про Україну
Бізнес
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram
|Бельгійська компанія розробила прототип твердотілої батареї зі щільністю енергії на 25% вищою, ніж у найкращих літій-іонних батареях