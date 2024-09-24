Китай вводить стимули для відновлення економіки та ринків

Центральний банк Китаю оприлюднив широкий пакет заходів монетарного стимулювання для відродження другої за величиною економіки світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голова Народного банку Китаю Пан Гуншен знизив ключову короткострокову процентну ставку і оголосив про плани скоротити обсяг коштів, які банки повинні тримати в резерві, до найнижчого рівня щонайменше з 2018 року.

Повідомляється, що це стало першим випадком, коли про скорочення обох показників було оголошено в один день щонайменше з 2015 року.

За цими кроками пішла низка інших заяв, які сприяли зростанню китайського фондового ринку.

Голова центрального банку також представив пакет заходів, спрямованих на підтримку проблемного сектору нерухомості в країні, включаючи зниження вартості іпотечних кредитів на суму 5,3 трлн дол та пом'якшення правил купівлі вторинного житла.

Пан заявив, що центральний банк надасть щонайменше 800 млрд юанів (113 млрд дол) для підтримки ліквідності національних акцій, додавши, що чиновники вивчають можливість створення фонду стабілізації ринку.

Китайський базовий індекс акцій CSI 300 завершив сесію на 4,3% вище, майже стерши втрати за рік, хоча показник все ще падає більш ніж на 40% від свого піка у 2021 році.

Сировинні ринки зросли, а юань майже не змінився стосовно долара. Дохідність 10-річних облігацій Китаю зросла на 3 базисних пункти до 2,06%, виправивши попереднє падіння до рекордно низького рівня.

Нещодавно темпи зростання сповільнилися до найгірших за останні п'ять кварталів - це погіршення випробовує толерантність керівництва до недосягнення гучного річного показника вдруге за три роки.

Зазначається, що здешевлення грошей не підніме економіку, якщо китайські споживачі не захочуть витрачати, оскільки на тлі скорочення корпоративних прибутків насуваються звільнення, а ціни на нерухомість продовжують падати. Минулого місяця ціни на нове житло зазнали найбільшого падіння з 2014 року порівняно з попереднім періодом.