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АНАЛІТИКА

Німці більше довіряють кандидату опозиції, ніж чинному канцлеру в питанні економіки

 

Згідно з опитуванням, значно більше громадян Німеччини довіряють кандидату у канцлери від найбільшої опозиційної сили Фрідріху Мерцу, аніж чинному канцлеру Олафу Шольцу.

Про це свідчать результати опитування Forsa для журналу Stern, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

47% довіряють кандидату на посаду канцлера від Християнсько-демократичного союзу Мерцу, що він зможе знову стимулювати економіку. Лише 16% бачать цю здатність у канцлера Олафа Шольца (Соціал-демократична партія). 37% не очікують, що хтось із політиків зможе стимулювати економіку.

Не дивно, що Мерц має особливо високий рівень довіри серед прихильників ХДС (79%), а також виборців Вільної демократичної партії (55%) та прихильників "Альянсу Сари Вагенкнехт" (69%). Шольц випереджає лише серед виборців СДПН (43%) та "Зелених" (37%). Аж 21% прихильників СДПН вважають Мерца більш компетентним, ніж Шольца, в економічних питаннях. Серед виборців ВДП лише два відсотки вважають канцлера компетентним в економічних питаннях.

Однак більшість самозайнятих - група, яка має особливе відношення до економіки, - скептично ставиться до обох політиків: 54% не довіряють ані Мерцу, ані Шольцу у стимулюванні зростання. 37% самозайнятих бачать переваги у Мерца, і лише 16% - у Шольца.

Нагадаємо, керівництво консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - наразі найпопулярнішої партії в Німеччині - у понеділок, 23 вересня, офіційно висунуло канцлером свого лідера, 68-річного Фрідріха Мерца.

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

 

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