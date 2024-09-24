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Наслідки мобілізації від Путіна: РЖД почала наймати мігрантів з Африки через дефіцит робочих рук
14:19 24.09.2024 |
Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.
Про це пише The Moscow Times.
Як повідомляється, бригади, що складаються з вихідців із Африки, були помічені в Москві - на Казанському вокзалі та у локомотивному депо "Орєхово". За даними ЗМІ, частина робітників працює без будь-яких документів, а договори цивільно-правового характеру замість них укладено з іншими особами.
У листопаді минулого року генеральний директор РЖД Дмітріц Шаханов повідомив, що компанія на тлі дефіциту кадрів розглядає можливість залучення на роботу ув'язнених, засуджених до примусових робіт, а також іноземних громадян.
Він зазначив, що, незважаючи на ризики, це надає додаткову можливість покриття нестачі персоналу, особливо у важкодоступних районах.
Проблеми з роботою в Росії
Раніше повідомлялося, що в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх - так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.
Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.
У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.
У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.
За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.
Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.
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