Фінансові новини
- |
- 24.09.24
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дефіцит далекобійників у Росії зріс більш ніж на 50% з початку року
14:11 24.09.2024 |
В Росії спостерігається ріст дефіциту далекобійників, що сягнув понад 50%, а також падіння виторгу автовантажоперевізників на 30% з початку 2024 року.
Про це повідомляє The Moscow Times.
У Росії продовжує зростати дефіцит водіїв вантажного транспорту: у січні-серпні попит на них збільшився на 58% у річному вираженні, тоді як кількість претендентів зросла лише на 6%.
На цьому тлі середня заробітна плата далекобійника від початку року збільшилася в 1,5 раза, а медіанна сягнула 124 тис руб (1,34 тис дол).
За підсумками 2023 року в Росії не вистачало 25% водіїв категорії РЄ, а середній вік співробітників зріс із 48 до 54 років. Дефіцит водіїв зростає, попри те, що багато перевізників запроваджують грошові надбавки, підвищують якість умов праці та компенсують простої машин.
Ситуація ускладнюється відтоком водіїв на війну в Україну і в інші професії, де потрібне менше навантаження за порівнянної оплати праці.
Крім цього, у 2024 році дефіцит водіїв загострився через розширення вантажних парків компаній.
Тим часом виторг автовантажоперевізників від початку 2024 року впала на 30% - у середньому до 500 тис. руб. на одну машину. Це пов'язано з падінням паралельного імпорту, вантажопотоку з Китаю та інших країн, а також скороченням виробничих потужностей багатьох підприємств.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
|Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі-пенсіонерки за 17,7 млн грн – Слідство.Інфо
|Rheinmetall показав зенітку на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ
|«Слуга народу» Одарченко втік до Румунії, САП просить стягнути внесену за нього заставу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іспанські фермери на мітингу в Мадриді протестували проти імпорту українського зерна
|Болгарія попросила ЄК призупинити імпорт українських яєць, щоб врегулювати ситуацію на своєму ринку
|Наслідки мобілізації від Путіна: РЖД почала наймати мігрантів з Африки через дефіцит робочих рук
|Дефіцит далекобійників у Росії зріс більш ніж на 50% з початку року
|Росія очікує падіння основного джерела доходів для ведення війни, - Bloomberg
|Росія готується помітно збільшити військові витрати у 2025 році: проєкт бюджету
Бізнес
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram
|Бельгійська компанія розробила прототип твердотілої батареї зі щільністю енергії на 25% вищою, ніж у найкращих літій-іонних батареях