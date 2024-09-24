Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит далекобійників у Росії зріс більш ніж на 50% з початку року

 

В Росії спостерігається ріст дефіциту далекобійників, що сягнув понад 50%, а також падіння виторгу автовантажоперевізників на 30% з початку 2024 року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У Росії продовжує зростати дефіцит водіїв вантажного транспорту: у січні-серпні попит на них збільшився на 58% у річному вираженні, тоді як кількість претендентів зросла лише на 6%.

На цьому тлі середня заробітна плата далекобійника від початку року збільшилася в 1,5 раза, а медіанна сягнула 124 тис руб (1,34 тис дол).

За підсумками 2023 року в Росії не вистачало 25% водіїв категорії РЄ, а середній вік співробітників зріс із 48 до 54 років. Дефіцит водіїв зростає, попри те, що багато перевізників запроваджують грошові надбавки, підвищують якість умов праці та компенсують простої машин.

Ситуація ускладнюється відтоком водіїв на війну в Україну і в інші професії, де потрібне менше навантаження за порівнянної оплати праці.

Крім цього, у 2024 році дефіцит водіїв загострився через розширення вантажних парків компаній.

Тим часом виторг автовантажоперевізників від початку 2024 року впала на 30% - у середньому до 500 тис. руб. на одну машину. Це пов'язано з падінням паралельного імпорту, вантажопотоку з Китаю та інших країн, а також скороченням виробничих потужностей багатьох підприємств.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3567
  0,0086
 0,02
EUR
 1
 45,9928
  0,1558
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1486  0,10 0,24 41,7429  0,06 0,14
EUR 45,8679  0,00 0,01 46,5914  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4050  0,04 0,10 41,4200  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес