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Росія готується помітно збільшити військові витрати у 2025 році: проєкт бюджету
13:58 24.09.2024 |
Проєкт федерального бюджету Росії на 2025-2027 роки передбачає помітне збільшення військових видатків. За даними Bloomberg, витрати за статтями на національну оборону та внутрішню безпеку збільшаться на 27% до 13,2 трлн рублів ($142 млрд).
Разом сектор оборони та безпеки з'їсть 40% бюджету і 6,2% ВВП. У наступні роки витрати мають зменшитися, згідно з проєктом бюджету, - до 5,6% ВВП у 2026 році й до 5,1% у 2027 році.
Військові видатки Росії у 2025 році перевищать сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.
Засекречені витрати бюджету також зростуть (з 11,1 трлн до 12,9 трлн рублів) і досягнуть у 2025 році 30% бюджету
Водночас проєкт бюджету передбачає, що бюджетний дефіцит наступного року скоротиться до 0,5% ВВП завдяки нещодавньому підвищенню податків.
Bloomberg вказує, що цей прогноз виглядає надто оптимістичним, виходячи з цьогорічного дефіциту. У 2024 році він очікується, за офіційними підрахунками, на рівні 1,7% ВВП.
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