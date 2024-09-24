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Сканування обличчя замість штампів у паспорт: ЄС змінює правила перетину кордону
13:11 24.09.2024 |
Європейський Союз з 10 листопада запроваджує нові правила в'їзду до країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.
Про це повідомив Уряд online.
Зазначається, що система автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.
Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. При цьому штампів у паспорт більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.
Чого чекати на кордонів
Під час першого в'їзду у громадян братимуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя.
Час проходження кордону може збільшитися, але приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть дані.
Біометричні дані зберігатимуться три роки, повторно їх здавати не потрібно.
Якщо людина відмовляється від біометрії, тої відмовляють у в'їзді.
Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.
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