Уряд Британії хоче залучити геймерів до армії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі анонсував плани з рекрутингу геймерів до Збройних сил країн, аби ті допомагали посилювати кіберзахист.

Про це він сказав на щорічному з'їзді британської Лейбористської партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У своїй промові Гілі оголосив про плани залучити комп'ютерних геймерів до нових зусиль з кіберзахисту, стверджуючи, що "якщо ви найкращий геймер - ви потрібні своїй країні" і що британській армії не вистачає операторів безпілотників.

"Ви можете бачити, як змінюється характер війни в Україні, де поєднання артилерії і безпілотників спричиняє переважну більшість жертв", - зауважив він.

"Навички, якими володіють оператори безпілотників, багато в чому збігаються з навичками, з якими деякі з наших найкращих воїнів у цивільному житті добре справляються", - додав глава Міноборони Британії.

Також Гілі оголосив про послаблення медичних протипоказань до служби в армії: люди з астмою та акне уже не будуть вважатись непридатними.

Ці кроки є спробою нового уряду Британії виправити дефіцит кадрів у Збройних силах та виправити ситуацію, яка, за словами лейбористів, "набагато гірша, ніж ми думали".

За останніми даними Міністерства оборони Британії, в регулярній армії країни нині служать 74 296 військовослужбовців, порівняно з 79 330 у жовтні 2019 року.

У липні новий лейбористський уряд Великої Британії оголосив про початок Стратегічного оборонного огляду Збройних сил, покликаного перевірити їхню готовність до протистояння нинішнім загрозам.