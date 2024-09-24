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В Ірані кажуть, що готові повернутись до переговорів щодо «ядерної угоди»
23:31 23.09.2024 |
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран може розпочати переговори стосовно своєї ядерної програми на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо "будуть готові інші сторони".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Глава іранського МЗС заявив, що перебуватиме в Нью-Йорку на кілька днів довше, ніж президент країни, і зустрінеться з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн, аби зосередити "зусилля на початку нового раунду переговорів щодо ядерної угоди".
Він додав, що через Швейцарію відбувся обмін повідомленнями і була оприлюднена "загальна декларація про готовність" до початку таких переговорів, але застеріг, що "нинішні міжнародні умови роблять відновлення переговорів більш складним і важким, ніж раніше".
Аракчі водночас заявив, що не зустрічатиметься з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, бо "не вважає за доцільне проводити такий діалог".
Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.
Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.
У липні Блінкен попередив, що Іран "протягом тижня-двох" здатен виробляти розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї.
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