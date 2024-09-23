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Нідерландська мафія не дає спокою німцям

 

Небезпека можливих війн між нідерландською та німецькою мафією - конкуруючими злочинними мережами - зростає. Імовірно, серія вибухів у Кельні останніми тижнями пов'язана саме з цим. Останній такий інцидент стався минулої середи: у магазині одягу на одній із популярних шопінгових вулиць Кельна злочинці висадили в повітря вибухівку. "Очевидно, у середовищі (злочинців. - Ред.) є незакриті рахунки, які намагаються закрити", - сказав на пресконференції очільник кримінальної поліції Кельну Міхаель Ессер (Michael Esser).

Поліцейська операція в Кельні: звільнення та затримання

Уже певний час слідчі припускають, що до кримінальних злочинів у західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, до якої належить Кельн, причетні злочинні угруповання з Нідерландів. Ці підозри особливо посилилися після того, як стало відомо про викрадення та катування чоловіка та жінки в Кельні влітку. Імовірно, це був акт помсти за неоплачену партію наркотиків.

Обох осіб, які, судячи з усього, є учасниками німецького організованого злочинного угруповання, на початку серпня вдалося звільнити спецпризначенцям у рамках поліцейської операції. Результатом операції стали чотири затримання та обшуки в шести будівлях та квартирах у місті, під час яких було затримано ще двох чоловіків.

У цій німецькій землі, що межує з Нідерландами, крім того, були численні вибухи, за допомогою яких, імовірно, злочинці намагалися, зокрема, підірвати банкомати. Вважається, що за всіма цими злочинами стоїть так звана "мокро-мафія". Саме таку назву можна зустріти в багатьох ЗМІ в Нідерландах та Німеччині. Вона позначає організовані злочинні угруповання, які переважно мають корені в нідерландсько-марокканській спільноті. Утім, це позначення є спірним, адже деякі представники цієї спільноти вважають його расистським.

Нідерландська мафія є лише одним із багатьох організованих злочинних угруповань у Європі. "Європол" нарахував загалом 821 організовану злочинну мережу на континенті, що налічують понад 25 тисяч учасників.

Нідерландська мафія не дає спокою німцям

 Наслідки вибуху в центрі Кельну, 18 вересня 2024

Як "мокро-мафія" стала потужною та звідки насильство

У випадку з нідерландськими злочинцями термін "мокро-мафія" дуже поширений - не в останню чергу завдяки успішному нідерландському серіалу з однойменною назвою. Утім, більшість криміналістів та поліцейських сходяться на оцінці, що це угруповання вже не має жодної спільної етнічної ідентичності.

"Так звана мокро-мафія сягає корінням у 1990-ті роки. Вона була пов'язана із завезенням канабісу в Нідерланди, потім її бізнес розширився на кокаїн. - каже Дірк Пеґло (Dirk Peglow), очільник Німецької спілки кримінальної поліції, у розмові з DW. - Тож ми маємо справу з угрупованням, чиї структури вже десятиліттями є усталеними. При цьому до цієї кримінальної організації вже давно належать не лише марокканські громадяни".

Схожість та відмінність від інших угруповань злочинців

Утім, нідерландська мафія, очевидно, є суттєво більш готовою до насильства, ніж організовані кримінальні банди в Німеччині. У ЗМІ можна знайти вражаючі історії про кімнати для катувань, відрубані голови та навіть буцімто плани викрадення 18-річної нідерландської кронпринцеси Амалії. Відомий нідерландський криміналіст Сиріл Фейнаут каже, що жертвами мафії щороку стають від 10 до 20 людей.

"У всіх угрупованнях готовність до насильства дуже висока. Але в цьому угрупованні готовність вдаватися до насильницьких дій ще вища", - каже політолог і дослідник злочинності в університеті Ерлангена в Німеччині Махмуд Джараба (Mahmoud Jaraba). Утім, структури та принципи ведення справ у подібних груп у Німеччині та Нідерландах схожа. "Так звані арабські "клани" в Німеччині не дуже відрізняються: головні гравці є членами певної родини, але це не закриті групи, - каже дослідник. - Без їхніх мереж всередині та за межами Німеччини та Нідерландів вони б не вижили".

Нідерландська мафія не дає спокою німцям

 Підірваний злочинцями банкомат в німецькому Оснабрюку

Замахи на свідків та конкурентів

Неприховану брутальність мафії в дії можна було побачити передусім 2021 року, коли в Нідерландах убили відомого журналіста Петера де Вріса. Йому поцілили в голову в Амстердамі просто на вулиці після того, які він дав одне зі своїх телевізійних інтерв'ю.

Це лише одне з трьох убивств, які є предметами багаторічних судових процесів. Крім де Вріса, жертвами стали також брат ключового свідка, а також прокурор. 17 підсудних, серед яких ватажок банди Рідуан Тахі, у лютому засудили до багатьох років за ґратами за вбивства та замахи на вбивство у кількох випадках. Тахі, а також трьоє інших мафіозі отримали пожиттєві ув'язнення. У червні ще шістьох чоловіків засудили у зв'язку з убивством де Вріса.

Попри ці судові успіхи злочинні мережі в Нідерландах, судячи з усього, надалі процвітають та поширюються на сусідню Німеччину. "У Північному Рейні-Вестфалії ми побачили, що угруповання вже активне в Німеччині та є настільки брутальним у своїх діях, що не цурається небезпеки поранень чи загибелі ні в чому не винних людей", - каже кримінальний поліцейський Дірк Пеґло.

І хоч викрадення в Кельні влітку й показало, що між кримінальними угрупованнями можуть виникнути тертя, зазвичай вони тісно співпрацюють одне з одним. При цьому німецькі банди, судячи з усього, відповідають за імпорт кокаїну та героїну з Нідерландів. "Досі зв'язки та співпраця між різними кримінальними угрупованнями в Німеччині та Нідерландах залишаються в силі", - пояснює експерт-криміналіст Джараба.

Виклики боротьби з організованою злочинністю

Фахівці поки що не можуть відповісти на запитання, коли саме так звана "мокро-мафія" почала поширювати свій вплив у Німеччині та які злочини, можливо, на замовлення нідерландського угруповання, були вже скоєні в Німеччині. І все ж таки, як стверджують самі правоохоронці, німецькій поліції та їхнім колегам з Нідерландів вдалося зібрати чимало інформації про міжнародні зв'язки злочинців. Для цього поліція проаналізувала дані з чатів у месенджерах.

Керівник Німецької спілки кримінальної поліції Дірк Пеґло закликає політиків надати більшу підтримку правоохоронцям. "Ми не можемо чекати поки і в Німеччині пустять коріння злочинні структури, подібні до нідерландських, - заявив він. - Ми повинні тісно співпрацювати з нідерландською поліцією, аби інциденти, які трапилися в Північному Рейні-Вестфалії, не перетворились на повсякденне явище".

Якщо не збільшити ресурси, які борються з організованою злочинністю, то поліція має не дуже багато шансів успішно протидіяти таким злочинним структурам, застерігає Джараба. "У нас дуже мало можливостей для боротьби з цим феноменом - у більшості випадків злочинці приходять з Нідерландів і використовують шляхи для відступу та осіб, які з ними співпрацюють", - констатував Джараба.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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