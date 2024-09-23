Понад 700 представників нацбезпеки підтримали Гарріс на посаду президента США, - Axios

Понад 700 співробітників органів нацбезпеки та військових підтримали кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як зазначається, у спільному листі співробітників органів нацбезпеки та військових йдеться про те, що Гарріс "захищає демократичні ідеали Америки", тоді як колишній президент Дональд Трамп "ставить їх під загрозу".

За кілька днів до цього понад 100 республіканських лідерів у сфері національної безпеки підтримали Гарріс, включно з дев'ятьма співробітниками, які працювали в Білому домі Трампа.

Кілька опитувань показують, що Гарріс випереджає Трампа. Зокрема, згідно з недільним опитуванням NBC News, демократка випереджає республіканця в національному масштабі на 49% проти 44%.

Також опитування Washington Post показує, що Гарріс має невелику перевагу в чотирьох "спірних" штатах.

У листі Трампа критикують за те, що він вихваляє "ворожих диктаторів", включно з китайським Сі Цзіньпіном, північнокорейським Кім Чен Ином і російським Володимиром Путіним, а також терористичними лідерами "Хезболли", водночас ганьблячи США.

У заяві йдеться про те, що Трамп загрожує демократичній системі США, закликаючи до "припинення дії" окремих частин Конституції США, а "його коментарі про те, що він може стати диктатором на один день, не обнадіюють".

"По-перше, ми вважаємо, що національна безпека Америки вимагає серйозного і здатного головнокомандувача. По-друге, ми вважаємо, що американська демократія безцінна. Кожне покоління несе відповідальність за її захист. Саме тому ми, що нижче підписалися, з гордістю підтримуємо кандидатуру Камали Гарріс на посаду наступного президента США", - йдеться у листі.