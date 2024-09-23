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АНАЛІТИКА

Німецькі консерватори офіційно висунули Мерца кандидатом у канцлери

 

Керівництво консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - наразі найпопулярнішої партії в Німеччині - у понеділок, 23 вересня, офіційно висунуло канцлером свого лідера, 68-річного Фрідріха Мерца.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як заявив генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн, Мерца одноголосно обрали як головного кандидата на виборах до Бундестагу, що відбудуться у вересні 2025 року.

Керівництво Християнсько-соціального союзу (ХСС) - баварської партії, яка спільно з ХДС бере участь у федеральних виборах, - раніше оголосило, що одноголосно підтримало кандидатуру 68-річного Мерца.

"Єдиний союз: Фрідріх Мерц - наш кандидат на посаду канцлера. Разом ми хочемо змінити політику Німеччини і замінити "систему світлофорів", - заявили в ХСС, маючи на увазі нинішню федеральну коаліцію, що має назву "світлофорної" через кольори трьох партій, які її утворюють.

Сам лідер ХДС заявив, що приймає завдання "з великим смиренням" і з нетерпінням чекає початку виборчої кампанії.

Суперечка за кандидатство в канцлери між лідерами ХДС і ХСС востаннє спалахувала у 2021 році.

Тоді, напередодні виборів до Бундестагу, очільник баварської партії Маркус Зьодер програв боротьбу за посаду канцлера тодішньому лідеру ХДС Арміну Лашету і неодноразово атакував Лашета під час наступної виборчої кампанії.

ХДС/ХСС є лідером усіх без винятку соціологічних опитувань у Німеччині і є дуже високі шанси того, що їхній союз формуватиме наступний уряд країни.

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

 

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