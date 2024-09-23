У партії Шольца відкинули сумнів у його кандидатурі на наступних виборах

Керівництво Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца у понеділок відкинуло, що у політсили нібито є сумніви з приводу кандидатури Шольца на національних виборах наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив співлідер соціал-демократів Ларс Клінгбайль, його цитує АР.

Соціал-демократи Шольца з невеликою перевагою перемогли ультраправу "Альтернативу для Німеччини" у східній землі Бранденбург на виборах у неділю завдяки популярності місцевого прем'єра Дітмара Войдке.

Останній пригрозив, що піде у відставку, якщо його партія не прийде першою. Також він вирішив не залучати до своєї кампанії Шольца і непопулярний національний уряд.

Співлідер соціал-демократів Ларс Клінгбайль заявив, що як лідер партії він прагне перемогти на національних парламентських виборах, до яких залишилося 12 місяців.

"Вчорашні вибори додають нам сміливості, що ми можемо це зробити", - сказав Клінгбайль

Шольц заявив, що балотуватиметься на другий термін. Та деякі члени його партії нижчого рівня періодично ставлять під сумнів доцільність того, аби Шольц став кандидатом у канцлери. Клінгбайль наголосив, що кандидатура канцлера не викликає сумнівів.

"Немає жодних коливань. У керівництві партії, парламентській групі, серед земельних губернаторів і міністрів, ніде немає жодних дискусій з цього приводу", - сказав він.

Основний правоцентристський блок ХДС/ХСС, який лідирує в загальнонаціональних опитуваннях, вже обрав Фрідріха Мерца своїм кандидатом на посаду канцлера на загальнонаціональних виборах.

Шольц назвав визначним результатом перше місце своєї партії на земельних виборах у Бранденбурзі.