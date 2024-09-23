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У партії Шольца відкинули сумнів у його кандидатурі на наступних виборах
17:48 23.09.2024 |
Керівництво Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца у понеділок відкинуло, що у політсили нібито є сумніви з приводу кандидатури Шольца на національних виборах наступного року.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив співлідер соціал-демократів Ларс Клінгбайль, його цитує АР.
Соціал-демократи Шольца з невеликою перевагою перемогли ультраправу "Альтернативу для Німеччини" у східній землі Бранденбург на виборах у неділю завдяки популярності місцевого прем'єра Дітмара Войдке.
Останній пригрозив, що піде у відставку, якщо його партія не прийде першою. Також він вирішив не залучати до своєї кампанії Шольца і непопулярний національний уряд.
Співлідер соціал-демократів Ларс Клінгбайль заявив, що як лідер партії він прагне перемогти на національних парламентських виборах, до яких залишилося 12 місяців.
"Вчорашні вибори додають нам сміливості, що ми можемо це зробити", - сказав Клінгбайль
Шольц заявив, що балотуватиметься на другий термін. Та деякі члени його партії нижчого рівня періодично ставлять під сумнів доцільність того, аби Шольц став кандидатом у канцлери. Клінгбайль наголосив, що кандидатура канцлера не викликає сумнівів.
"Немає жодних коливань. У керівництві партії, парламентській групі, серед земельних губернаторів і міністрів, ніде немає жодних дискусій з цього приводу", - сказав він.
Основний правоцентристський блок ХДС/ХСС, який лідирує в загальнонаціональних опитуваннях, вже обрав Фрідріха Мерца своїм кандидатом на посаду канцлера на загальнонаціональних виборах.
Шольц назвав визначним результатом перше місце своєї партії на земельних виборах у Бранденбурзі.
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