Бранденбург: партія Шольца перемагає з мінімальним відривом

Дітмар Войдке із СДПН уникав агітації з Шольцем і навіть критикував політику федеральної коаліції

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) виграла на виборах до земельного парламенту - ландтагу - східної німецької землі Бранденбург, які пройшли 22 вересня. Попередні офіційні результати виборів станом на понеділок, 23 вересня, показали, що СДПН з результатом у 30,9 відсотка голосів виборців випередила правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка отримала 29,2 відсотка.

СДПН, яка править у Бранденбурзі з моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році і де Шольц має власний виборчий округ, покращила свій результат 2019 року, коли партія на виборах до ландтагу Бранденбургу набрала 26,2 відсотка голосів.

АдН покращує минулий результат, ССВ - в трійці лідерів

При цьому АдН також значно покращила свій результат у цій землі і набрала на 5,7 відсоткових пунктів більше, ніж на останніх виборах у Бранденбурзі п'ять років тому. Це стало черговим успіхом політсили після того, як на початку цього місяця вона стала першою ультраправою партією, яка перемогла на виборах у Німеччині з часів Другої світової війни. 1 вересня праві популісти здобули перемогу в Тюрингії та друге місце у Саксонії.

Нещодавно заснована лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) на перших своїх земельних виборах у Бранденбурзі посіла третє місце з результатом у 13,5 відсотка голосів.

Четверте місце - за консервативним Християнсько-демократичним союзом (ХДС), який отримує 12,1 відсотка голосів, що на 3,47 відсотка менше, ніж на виборах 2019 року. Як передає агенція dpa, це найгірший результат для ХДС на земельних виборах у колишній Східній Німеччині. Вибори в Бранденбурзі були першими після того, як Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) був призначений кандидатом в канцлери від ХДС, тому поганий результат партії, ймовірно,піде не на користь політику, який сподівається змістити Шольца в наступному році, вказують оглядачі.

Ліві і Зелені не потрапляють до ландтагу

"Зелені", які наразі входять до коаліційного уряду Войдке, з результатом 4,1 відсотка не подолали п'ятивідсотковий бар'єр і за вперше два десятиліття не потрапляють до земельного парламенту. У 2019 році підтримка "Зелених" склала 10,8 відсотка виборців.

Також не потрапили до ландтагу "Ліва партія" та консервативна "Вільні виборці", які отримали відповідно 3 та 2,6 відсотка голосів. На виборах 2019 року їхній результат склав відповідно 10,7 та 5 відсотків.

"Вільні демократи" (ВДП), які входять до складу коаліційного федерального уряду, на виборах у Бранденбурзі набрали менше 1 відсотка голосів.

Войдке: СДПН має винести уроки з цих виборів

Чинний прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), який представляє СДПН і очолює землю вже 11 років, уникав агітації з Шольцом і навіть критикував політику федеральної коаліції, зазначає Reuters.

Більше того, три чверті тих, хто проголосував за СДПН, зробили це не через політичні переконання, а скоріше для того, щоб протистояти АдН, свідчать дані екзит-полу, опублікованими телеканалом ARD, додає агентство.

Відповідаючи в неділю на запитання, чи є федеральне керівництво СДПН правильним, Войдке сказав, що зараз не найкращий час для відповіді на це питання. "Але ми також повинні винести уроки з цих виборів", - сказав він, зазначивши, що СДПН повинна бути ближче до людей, "особливо на федеральному рівні, де є багато чого надолужувати в найближчі місяці і роки".

Правляча коаліція в ФРН під загрозою розпаду?

Заступник голови Бундестагу Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) з ВПД тим часом заявив про те, що "або світлофорна коаліція покаже, що вона може зробити необхідні висновки з цих виборів, або вона припинить своє існування", передає Reuters. "Це питання кількох тижнів. Ми не будемо чекати до Різдва. Ми не можемо дозволити країні пройти через це", - заявив він.

Минулого тижня лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner), який обіймає посаду федерального міністра фінансів, закликав до "осені рішень", давши загадкову відповідь на питання, чи буде його партія розпускати коаліцію.

Утім, аналітики кажуть, що уряд навряд чи розпадеться, оскільки жодна з трьох коаліційних партій наразі не змогла би виграти дострокових виборів. Разом вони наразі набирають близько 30 відсотків голосів, що менше, ніж консерватори.