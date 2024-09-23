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Санкції працюють: Російський «Новатек» зупинив два масштабні газові проєкти
22:43 23.09.2024 |
Найбільший в Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" на тлі санкцій заморозив плани щодо двох масштабних проєктів - будівництва Мурманського СПГ та Обського ЗПГ.
Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Комерсант.
Зазначається, що роботи над Обським газохімічним комплексом (ГХК) продовжується, але з можливістю перепрофілювання проєкту під виробництво аміаку та карбаміду.
Водночас подальше опрацювання великотоннажних проєктів Мурманський СПГ та Обський СПГ, які перебувають під санкціями США, поки що припинено, активних робіт по жодному з них не ведеться, кажуть співрозмовники "Комерсанту".
Мурманський СПГ, що складається з трьох ліній по 6,8 млн тонн, і Обський СПГ на 6 млн тонн мали стати наступними після Арктик СПГ-2 проєктами "Новатека". Обський СПГ мав реалізовуватись у Сабетті у парі з Обським ГХК.
За даними видання, лінія Арктик СПГ-2 побудована, але експорт з нього утруднений через проблеми з танкерами та ризики вторинних санкцій.
Пробеми з проєктом "Арктик СПГ-2"
Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" - "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.
У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.
Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 - на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої - у 2026 році.
Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.
На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.
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