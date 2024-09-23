Фінансові новини
- |
- 23.09.24
- |
- 18:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт російської нафти в Індію впав на майже 20%
15:54 23.09.2024 |
Імпорт російської нафти в Індію знизився на 18% за липень-серпень. Про це повідомляє The Moscow Times.
Обсяг імпорту нафти в Індію з Росії в серпні скоротився на 18,3% приблизно до 1,7 млн барелів на добу порівняно з попереднім місяцем через зниження обсягів перероблення на деяких нафтопереробних заводах.
Китай же збільшив закупівлі російської нафти минулого місяця, повернувши собі статус найбільшого клієнта Москви; перед цим, у липні, місце найбільшого покупця нафти з РФ вперше посіла Індія.
Частка російської нафти в індійському імпорті в серпні знизилася приблизно до 36% після зростання протягом п'яти місяців поспіль. У липні на частку російської нафти припадало близько 44% індійського імпорту.
Попри зниження частки, Росія залишилася головним постачальником нафти в Індію в серпні, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія, згідно з даними.
Загалом Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, у серпні імпортувала 4,7 млн барелів нафти на добу, що приблизно на 1% менше, ніж у липні.
Імпорт нафти з Саудівської Аравії до Індії минулого місяця знизився до найнижчого рівня з липня 2023 року і становив близько 498.200 барелів на добу, показують дані.
Індійські нафтопереробники в серпні також отримали близько 138 тис барелів нафти на добу з Канади і 254 тис барелів на добу зі США, згідно з даними.
Через зниження постачання російської нафти частка країн ОПЕК у загальному обсязі закупівель Індії в серпні зросла до чотиримісячного максимуму, що було зумовлено збільшенням закупівель іракської нафти.
Однак частка сировини від ОПЕК в індійському імпорті за перші п'ять місяців фінансового року, що почався у квітні, впала до історичного мінімуму.
Частка близькосхідної нафти в індійському імпорті сирої нафти в серпні зросла до 44,6% з 40,3% у липні. У квітні-серпні частка регіону знизилася до 44% з приблизно 46% в аналогічний період роком раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall показав зенітку на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Одарченко втік до Румунії, САП просить стягнути внесену за нього заставу
|Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot
|План реформ ООН ухвалили попри протидію Росії
|Україна очікує поставок винищувачів Mirage і веде переговори щодо Gripen і Eurofighter - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німецькі консерватори офіційно висунули Мерца кандидатом у канцлери
|У партії Шольца відкинули сумнів у його кандидатурі на наступних виборах
|Бранденбург: партія Шольца перемагає з мінімальним відривом
|Заборгованість росіян за кредитками зросла до рекорду з початку повномасштабної війни
|Японія підштовхує компанії до переходу на чотириденний робочий тиждень. Трудоголіки проти
|Rheinmetall показав зенітку на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ
Бізнес
|ЄС вимагає від Apple відкрити операційну систему iOS для конкурентів
|YouTube інтегрує штучний інтелект, який зможе створювати відео замість авторів
|TSMC готується до випуску 2-нм чипів у 2025 році, й Apple серед перших клієнтів
|Прозріє навіть сліпий! Ілон Маск анонсував імплант Neuralink Blindsight, який допоможе повернути зір
|Продаж автомобілів у ЄС у серпні впав на 18,3%
|Мережа Starlink як радар: китайці використовують сигнал супутників SpaceX для пошуку стелс-літаків та дронів
|Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google