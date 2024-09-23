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АНАЛІТИКА

Імпорт російської нафти в Індію впав на майже 20%

 

Імпорт російської нафти в Індію знизився на 18% за липень-серпень. Про це повідомляє The Moscow Times.

Обсяг імпорту нафти в Індію з Росії в серпні скоротився на 18,3% приблизно до 1,7 млн барелів на добу порівняно з попереднім місяцем через зниження обсягів перероблення на деяких нафтопереробних заводах.

Китай же збільшив закупівлі російської нафти минулого місяця, повернувши собі статус найбільшого клієнта Москви; перед цим, у липні, місце найбільшого покупця нафти з РФ вперше посіла Індія.

Частка російської нафти в індійському імпорті в серпні знизилася приблизно до 36% після зростання протягом п'яти місяців поспіль. У липні на частку російської нафти припадало близько 44% індійського імпорту.

Попри зниження частки, Росія залишилася головним постачальником нафти в Індію в серпні, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія, згідно з даними.

Загалом Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, у серпні імпортувала 4,7 млн барелів нафти на добу, що приблизно на 1% менше, ніж у липні.

Імпорт нафти з Саудівської Аравії до Індії минулого місяця знизився до найнижчого рівня з липня 2023 року і становив близько 498.200 барелів на добу, показують дані.

Індійські нафтопереробники в серпні також отримали близько 138 тис барелів нафти на добу з Канади і 254 тис барелів на добу зі США, згідно з даними.

Через зниження постачання російської нафти частка країн ОПЕК у загальному обсязі закупівель Індії в серпні зросла до чотиримісячного максимуму, що було зумовлено збільшенням закупівель іракської нафти.

Однак частка сировини від ОПЕК в індійському імпорті за перші п'ять місяців фінансового року, що почався у квітні, впала до історичного мінімуму.

Частка близькосхідної нафти в індійському імпорті сирої нафти в серпні зросла до 44,6% з 40,3% у липні. У квітні-серпні частка регіону знизилася до 44% з приблизно 46% в аналогічний період роком раніше.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Індія, Росія
 

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