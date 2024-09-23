Фінансові новини
- |
- 23.09.24
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарці на референдумі відкинули пенсійну і екологічну реформи
14:12 23.09.2024 |
У цю неділю на референдумі у Швейцарії на суд народу було винесено два законопроєкти: реформа другої складової пенсійної системи країни та ініціатива щодо "захисту біорізноманіття".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.
На федеральному референдумі в неділю у Швейцарії народ знову вирішував питання пенсійного забезпечення. Цього разу, після того як у березні цього року швейцарські виборці схвалили запровадження 13-ї пенсії за старістю та втратою годувальника (AHV, "перша опора" пенсійної системи), на порядку денному перебувала реформа "другої опори" пенсійної системи (BVG).
Швейцарська пенсійна система складається з трьох компонентів, або "опор". Перший компонент - страхування у зв'язку зі старістю та непрацездатністю (AHV), що фінансується державним, тобто громадським бюджетом, і роботодавцем. Але цей компонент ще не здатний забезпечити нормальне життя на заслуженому відпочинку. І тут вступає в гру другий компонент - професійний накопичувальний пенсійний план (BVG), що фінансується роботодавцем і працівником (є ще третій компонент: добровільний приватний накопичувальний план, відомий у країні під назвою "компонент 3-а").
У центрі реформи перебував так званий перерахунковий коефіцієнт (Umwandlungssatz / Taux de conversion). Він є у Швейцарії базовим показником. З його допомогою накопичений до моменту виходу на пенсію капітал даної особи перераховується в розмір місячної пенсійної виплати. Зниження цього показника, говорили прихильники реформи, стало необхідним у зв'язку зі збільшенням середньої тривалості життя швейцарців.
Але ліві партії та профспілки виступили проти реформи і наприкінці березня 2023 року організували проведення референдуму, вказуючи, що люди муситимуть платити більше за меншу пенсію, водночас фінансова індустрія отримає додатковий зиск, викачуючи мільярди з пенсійних фондів другого компонента.
Аргументи влади змогли переконати швейцарців, які зазвичай схильні довіряти реформам, запропонованим парламентом та урядом. На користь реформи свої голоси віддали лише 32,9% виборців, тоді як проти реформи виступили 67,1% тих, хто має в країні право голосу.
Аргументи, які наводили прихильники екологічної ініціативи, теж не переконали виборців країни. Ініціатива Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft ("За майбутнє нашої природи і ландшафту", у пресі вона називалася коротко "Ініціатива на користь біорізноманіття"), висунута лівими природоохоронними асоціаціями й організаціями ще у вересні 2020 року, вимагала зарезервувати в країні додаткові матеріальні та, звісно ж, фінансові ресурси "для вільного розвитку здорового екосередовища".
Багато противників ініціативи були переконані, що в разі її реалізації вона мала б значні негативні наслідки для сільського господарства, сфери туризму та для виробництва електроенергії. Не кажучи вже про те, що вона помітно обмежила б суверенні права федерального центру та суб'єктів федерації щодо самостійного формування своєї сільськогосподарської політики, а отже, Швейцарія могла б ще більшою мірою стати залежною від продовольчого імпорту.
Результат голосування виявився доволі очевидним і однозначним: на її користь свої голоси віддали 37 відсотків виборців, тоді як проти виступили 63 відсотки тих, хто має в країні право голосу.
Нагадаємо, в березні у Швейцарії на референдумі проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення встановленого законом пенсійного віку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot
ТОП-НОВИНИ
|План реформ ООН ухвалили попри протидію Росії
|Україна очікує поставок винищувачів Mirage і веде переговори щодо Gripen і Eurofighter - Умєров
|Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель
|Міжконтинентальна ракета «Сармат», ймовірно, вибухнула в РФ на космодромі, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot
|Партія експрем'єра Чехії перемогла на місцевих виборах в 10 з 13 країв
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Швейцарці на референдумі відкинули пенсійну і екологічну реформи
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse
Бізнес
|ЄС вимагає від Apple відкрити операційну систему iOS для конкурентів
|YouTube інтегрує штучний інтелект, який зможе створювати відео замість авторів
|TSMC готується до випуску 2-нм чипів у 2025 році, й Apple серед перших клієнтів
|Прозріє навіть сліпий! Ілон Маск анонсував імплант Neuralink Blindsight, який допоможе повернути зір
|Продаж автомобілів у ЄС у серпні впав на 18,3%
|Мережа Starlink як радар: китайці використовують сигнал супутників SpaceX для пошуку стелс-літаків та дронів
|Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google