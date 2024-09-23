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Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
14:09 23.09.2024 |
Державне агентство із закупівель озброєнь Південної Кореї - DAPA- запустило підрозділ, присвячений розробці, управлінню та сертифікації напівпровідників, які використовуються в оборонних системах, щоб задовольнити зростаючий попит на такі чипи на тлі розвитку технологій війни та штучного інтелекту.
Про це пише Yonhap.
Підрозділ із виробництва збройових чипів функціонуватиме в місті Теджон, адміністративному центрі центральної провінції Чхунчхон-Намдо, де розташована низка інших науково-технічних дослідницьких установ.
Зазначається, що запуск підрозділу відбувається разом із тим, як Південна Корея прагне розробити передову зброю, одночасно зменшуючи свою залежність від іноземних напівпровідників, необхідних для військових систем.
Керівник DAPA Сок Чон Гун на церемонії відкриття нової дослідницької установи наголосив, що виробництво таких мікросхем у Південній Кореї є надзвичайно важливим завданням не тільки для економіки, а й для національної безпеки.
Наприкінці серпня повідолялося, що південнокорейські виробники чипів штучного інтелекту Rebellions Inc і Sapeon Korea Inc підписали остаточну угоду про злиття. Угода є останньою спробою південнокорейських компаній кинути виклик світовим лідерам чипів ШІ, таким як Nvidia.
До того стало відомо, що експорт чипів пам'яті з Південної Кореї на Тайвань у першому півріччі зріс більш ніж на 225% порівняно з роком раніше завдяки стрибку попиту на високопродуктивну пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM) для штучного інтелекту.
На початку вересня повідомлялося, що експорт Тайваню в серпні зріс більше, ніж очікувалося, - до історичного місячного максимуму в майже $44 млрд. Причиною став зростаючий попит на мікросхеми для індустрії штучного інтелекту.
Перед тим ствло відомо, що Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.
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