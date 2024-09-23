Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Ірані на параді похизувалися оновленим «Шахедом»

В Ірані на параді похизувалися оновленим «Шахедом»

 

В Ірані представили нову балістичну ракету і модернізований шахед. Під час військового параду у суботу, 21 вересня, іранські військові продемонстрували новітню балістичну ракету "Джихад" (Jahad), та безпілотник "Shahed 136B", повідомила іранська державна інформаційна агенція IRNA .

Як ідеться у повідомленні, безпілотник "Shahed 136B" є модернізованою версією "Shahed-136", з новими функціями і дальністю польоту понад 4000 кілометрів.

В Ірані на параді похизувалися оновленим «Шахедом»

 

Твердопаливна ракета "Джихад", має дальність польоту 1000 кілометрів.

На церемонії в Тегерані був присутній президент Ірану Масуд Пезешкян і високопоставлені військові чиновники.

Ударний дрон Shahed-136 широко застосовується Росією для війни в Україні. Лише проти ночі неділі, 22 вересня російські сили запустили по Україні 80 "шахедів" .

Москва отримала від Тегерана партію балістичних ракет Fath-360

6 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських і європейських посадовців, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. 7 вересня британський мовник Sky News поінформував з посиланням на неназване джерело в Україні, що РФ отримала від Ірану близько 200 балістичних ракет малої дальності типу Fath-360. Ракети Fath-360 мають максимальну дальність польоту 120 кілометрів і оснащені боєголовками вагою 150 кілограмів.

9 вересня речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран уже поставив Росії балістичні ракети, попри заклики не робити цього. Державний секретар США Ентоні Блінкен теж підтвердив цю інформацію і заявив, що Москва ймовірно, використає поставлені ракети в Україні найлижчим часом. Захід анонсував санкції проти Ірану за постачання ракет Росії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0521  0,08 0,18 41,6846  0,06 0,14
EUR 45,8654  0,05 0,10 46,6375  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,02 0,04 41,3850  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес