Гарріс випереджає Трампа зі збору коштів на виборчу кампанію, - Axios

Президентська кампанія віце-президента США Камали Гарріс за серпень зібрала більше, ніж вся кампанія республіканців, включаючи виборчу кампанію колишнього президента Дональда Трампа.

Передає РБК-Україна з посиланням на Axios.

Це є ознакою того, що збір коштів Трампом останніми місяцями застопорився, а Гарріс вдалося подолати збір коштів демократів, який раніше був на низькому рівні (мова йде про період, коли кандидатом у президенти США був чинний глава держави Джо Байден).

За даними Федеральної виборчої комісії, у серпні скоординовані зусилля принесли Гарріс та її комітетам 361 млн доларів, а кампанії Трампа та пов'язаним з ним комітетам - 130 млн доларів.

Говорячи конкретно про президентську кампанію Гарріс, у серпні вона зібрала майже 190 млн доларів. Це більше, ніж 130 млн доларів, які збирали виборча кампанія Трампа, Республіканська партія та інші підтримуючі комітети.

Зокрема, у п'ятницю ввечері передвиборний штаб Дональда Трампа повідомив, що в серпні йому вдалося зібрати 44,5 млн доларів, маючи на рахунку (виборчої кампанії) близько 135 млн доларів.

Як пише Axios, у суботу вранці це викликало паніку у Республіканській партії, оскільки республіканці змирилися з тим, що Трамп по суті не отримав жодного фінансування після президентських дебатів, які пройшли з Гарріс 10 вересня на каналі ABC News і які переглянули 67 млн людей.

Резюмуючи Axios дійшло висновку, що оскільки до виборів залишилося менше 45 днів, Трамп навряд чи зможе скоротити відставання від Гарріс у зборі коштів.

