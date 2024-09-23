Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гарріс випереджає Трампа зі збору коштів на виборчу кампанію, - Axios

 

Президентська кампанія віце-президента США Камали Гарріс за серпень зібрала більше, ніж вся кампанія республіканців, включаючи виборчу кампанію колишнього президента Дональда Трампа.

Передає РБК-Україна з посиланням на Axios.

Це є ознакою того, що збір коштів Трампом останніми місяцями застопорився, а Гарріс вдалося подолати збір коштів демократів, який раніше був на низькому рівні (мова йде про період, коли кандидатом у президенти США був чинний глава держави Джо Байден).

За даними Федеральної виборчої комісії, у серпні скоординовані зусилля принесли Гарріс та її комітетам 361 млн доларів, а кампанії Трампа та пов'язаним з ним комітетам - 130 млн доларів.

Говорячи конкретно про президентську кампанію Гарріс, у серпні вона зібрала майже 190 млн доларів. Це більше, ніж 130 млн доларів, які збирали виборча кампанія Трампа, Республіканська партія та інші підтримуючі комітети.

Зокрема, у п'ятницю ввечері передвиборний штаб Дональда Трампа повідомив, що в серпні йому вдалося зібрати 44,5 млн доларів, маючи на рахунку (виборчої кампанії) близько 135 млн доларів.

Як пише Axios, у суботу вранці це викликало паніку у Республіканській партії, оскільки республіканці змирилися з тим, що Трамп по суті не отримав жодного фінансування після президентських дебатів, які пройшли з Гарріс 10 вересня на каналі ABC News і які переглянули 67 млн людей.

Резюмуючи Axios дійшло висновку, що оскільки до виборів залишилося менше 45 днів, Трамп навряд чи зможе скоротити відставання від Гарріс у зборі коштів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0521  0,08 0,18 41,6846  0,06 0,14
EUR 45,8654  0,05 0,10 46,6375  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,02 0,04 41,3850  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес