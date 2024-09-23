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Йоганн Вольфганг фон Гете
Гарріс випереджає Трампа зі збору коштів на виборчу кампанію, - Axios
09:24 23.09.2024 |
Президентська кампанія віце-президента США Камали Гарріс за серпень зібрала більше, ніж вся кампанія республіканців, включаючи виборчу кампанію колишнього президента Дональда Трампа.
Передає РБК-Україна з посиланням на Axios.
Це є ознакою того, що збір коштів Трампом останніми місяцями застопорився, а Гарріс вдалося подолати збір коштів демократів, який раніше був на низькому рівні (мова йде про період, коли кандидатом у президенти США був чинний глава держави Джо Байден).
За даними Федеральної виборчої комісії, у серпні скоординовані зусилля принесли Гарріс та її комітетам 361 млн доларів, а кампанії Трампа та пов'язаним з ним комітетам - 130 млн доларів.
Говорячи конкретно про президентську кампанію Гарріс, у серпні вона зібрала майже 190 млн доларів. Це більше, ніж 130 млн доларів, які збирали виборча кампанія Трампа, Республіканська партія та інші підтримуючі комітети.
Зокрема, у п'ятницю ввечері передвиборний штаб Дональда Трампа повідомив, що в серпні йому вдалося зібрати 44,5 млн доларів, маючи на рахунку (виборчої кампанії) близько 135 млн доларів.
Як пише Axios, у суботу вранці це викликало паніку у Республіканській партії, оскільки республіканці змирилися з тим, що Трамп по суті не отримав жодного фінансування після президентських дебатів, які пройшли з Гарріс 10 вересня на каналі ABC News і які переглянули 67 млн людей.
Резюмуючи Axios дійшло висновку, що оскільки до виборів залишилося менше 45 днів, Трамп навряд чи зможе скоротити відставання від Гарріс у зборі коштів.
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