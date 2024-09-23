Гарріс погодилася на пропозицію CNN про дебати, Трамп заявляє, що вже «занадто пізно»

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс прийняла запрошення CNN про проведення повторних дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

«Віцепрезидентка Гарріс готова до ще однієї можливості виступити на одній сцені з Дональдом Трампом і прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня», - йдеться в заяві, поширеній передвиборчим штабом Гарріс.

Зі свого боку CNN підтвердив, що як Гарріс, так і Трамп отримали від телеканала пропозицію провести в жовтні ще одні дебати. Передвиборчий штаб Трампа на пропозицію поки що не відреагував.

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що вже «занадто пізно» проводити ще одні президентські дебати, оскільки американці вже почали голосувати на виборах 2024 року.

Згідно з пропозицією CNN, дебати триватимуть 1,5 години. Під час них Трамп і Гарріс відповідатимуть на запитання модераторів, глядачів у студії не буде.

У ніч на 11 вересня на телеканалі ABC News відбулися дебати Трампа і Гарріс. За підсумками дебатів як Трамп, так і Гарріс заявили про свою перемогу.

Як повідомлялося раніше, минулого четверга Трамп заявив, що не має наміру брати участь у ще одних дебатах із Гарріс.