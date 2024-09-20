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АНАЛІТИКА

Угорщина провела в Будапешті російський бізнес-форум

 

У столиці Угорщини - Будапешті - в п'ятницю, 20 вересня, пройшов російський бізнес-форум. За словами угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто, участь у ньому взяли майже 80 російських та угорських компаній.

"Ми чесні: робимо, що кажемо, кажемо, що робимо. 173 особи, які представляють 78 компаній, беруть участь у сьогоднішньому угорсько-російському бізнес-форумі", - заявив Сійярто.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана, який головує в ЄС до грудня, заявляє, що дотримується санкцій проти Росії, запроваджених всупереч його запереченням. Водночас, як зауважує агентство Bloomberg, Угорщина продовжує розвивати зв'язки з РФ у секторах, яких не торкнулися обмеження.

"Вся Європа веде бізнес з Росією, хоча деякі з них намагаються це заперечувати. Різниця в тому, що ми не бачимо необхідності це приховувати", - заявив Сійярто на брифінгу з міністром охорони здоров'я Росії Михайлом Мурашком.

Найбільші лістингові компанії Угорщини продовжують працювати в Росії, зокрема банк OTP, нафтопереробна компанія MOL та фармацевтична Gedeon Richter.

"Угорщина готова надати вам всю необхідну підтримку для ведення бізнесу з Росією", - сказав Сійярто на брифінгу з російським міністром.

Він пообіцяв "рішення, яке полегшить доставлення ваших товарів до Росії". Додаткову інформацію про це, сказав Сійярто, мають повідомити найближчими тижнями.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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