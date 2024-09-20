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Сербія працюватиме зі США для заміни російських нафти та газу
23:06 20.09.2024 |
У Вашингтоні представники США та Сербії підписали угоду про стратегічне партнерство в галузі енергетики, яка відкриває нові можливості для інвестицій американських компаній у сербський енергетичний сектор, інформує Держдепартамент.
Особлива увага приділяється розвитку зеленої енергетики, що, як зазначив заступник держсекретаря США Хосе Фернандес, дозволить Сербії диверсифікувати енергетичні ресурси, збільшити електрогенерацію та підтримати зростання економіки країни.
Попри новий курс на партнерство із Заходом, Сербія продовжує користуватися перевагами дешевих енергоресурсів з Росії. Газпром постачає країні газ за найнижчою ціною в Європі, що допомагає стабілізувати сербську економіку. На додачу, на зимовий період Сербія домовилася з Газпромом про збільшення обсягів постачань газу з 6 до 11 млн кубометрів на добу.
Контракт на постачання російського газу до Сербії діє до березня 2025 року, й обидві сторони вже обговорюють його можливе продовження. Зокрема, під час зустрічі на Східному економічному форумі у Владивостоці, президент Росії Володимир Путін планував обговорити це питання із заступником прем'єр-міністра Сербії Александаром Вуліним.
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич, коментуючи підписання угоди у Вашингтоні, наголосив, що це рішення є важливим кроком для зміцнення стратегічного партнерства з США та довгострокової енергетичної безпеки країни.
Сербія, традиційно відома своїми дружніми відносинами з Росією, робить перші кроки до зниження своєї енергетичної залежності від Москви через розширення співпраці з США. Хоча президент Сербії Александар Вучич прагне зберігати теплі відносини з Росією, Белград дедалі більше орієнтується на західних партнерів. Важливим сигналом цього стало нещодавнє рішення Сербії придбати французькі винищувачі, відмовившись від російських аналогів.
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