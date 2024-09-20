Путін відмовився летіти на інавгурацію президента Мексики, попри переконання у безпеці

Російський диктатор Володимир Путін не полетить на інавгурацію президентки Мексіки Клаудії Шейнбаум. Ця поїздка нібито не воходила у його плани.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю RTVI.

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це", - заявив він.

Однак він не дав чіткої відповіді щодо того, чому Путін відмовився від візиту до Мексики, сказав лише, що Москва "діє згідно з протокольною практикою".

Варто зауважити, що президент Мексики Андрій Мануель Лопес Обрадор підкреслив, що затримати Путіна "неможливо і це не від них залежить". Однак Мексика є однією з країн-учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І саме МКС видав ордер на арешт Путіна.

Що передувало

7 серпня Мексика запросила Путіна на інавгурацію Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Посольство України закликало заарештувати Путіна в разі його приїзду, оскільки Мексика визнає юрисдикцію МКС. ЄС також закликав Мексику до арешту.

Ордер на арешт Путіна був виданий МКС у березні 2023 року за викрадення українських дітей, і він з того часу уникає поїздок до країн-підписантів Римського статуту.