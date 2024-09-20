Росія відновлює експорт нафтопродуктів - Bloomberg

Експорт нафтопродуктів з РФ відновився у першій половині вересня завдяки зростанню потоків дизельного пального та мазуту на тлі покращення темпів переробки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Так, морський експорт нафтопродуктів становив близько 2,2 млн барелів на день за перших 15 днів вересня, згідно з даними, отриманими Bloomberg від аналітичної компанії Vortexa Ltd. Це майже на 10% більше від середньодобового показника за весь попередній місяць.

Ринок уважно спостерігає за експортом російської нафти, щоб оцінити обсяги видобутку, оскільки Москва перестала публікувати офіційні дані про видобуток.

Нафтові прибутки країни опинилися під тиском, оскільки падіння цін з лишком перекрило те невелике збільшення середнього показника чотиритижневих поставок сирої нафти до 3,21 млн барелів на день, яке відбулося упродовж другого тижня вересня.

У вересні поставки мазуту підскочили на 13% - до 749 тис. барелів на день, що є найвищим показником цього року. Потоки нафтопереробної сировини, наприклад вакуумного газойлю, зросли до чотиримісячного максимуму в 149 тис. барелів на день.

Зростання експорту російських нафтопродуктів у Bloomberg пояснюють тим, що темпи переробки відновилися після атаки на російський нафтопереробний завод.

У серпні, нагадує видання, постачання скоротилося до чотиримісячного мінімуму через слабкі потоки дизельного пального та мазуту, на які разом припадає приблизно 70% усіх поставок нафтопродуктів з РФ.

Як повідомлялося, у березні на тлі атак, а також підвищеного попиту уряд РФ на пів року запровадив заборону на експорт бензину. Пізніше заборону скасували, дозволивши вивозити бензин із країни з 20 травня до 30 червня 2024 року.