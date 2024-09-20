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АНАЛІТИКА

Raiffeisen продав дочірній банк у Білорусі зі збитком у 300 млн євро

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) підписав угоду про продаж своєї частки у розмірі 87,74% у білоруському "Пріорбанку" компанії Soven 1 Holding Limited, завершивши переговори, про які було оголошено в лютому. Угода підлягає схваленню регулюючих органів та закриттю наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Після закриття очікується, що негативний вплив угоди на консолідований прибуток Групи RBI становитиме приблизно на 300 млн євро, в основному через різницю між ціною купівлі та балансовою вартістю АТ "Пріорбанк".

Очікується, що закриття операції матиме подальший негативний вплив на консолідований прибуток Групи RBI у розмірі близько 500 млн євро.

"Із завершенням цієї угоди RBI успішно вийде з білоруського ринку і тим самим знизить свою операційну складність відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі. Під новим керівництвом АТ "Пріорбанк" працюватиме повністю незалежно", - йдеться у повідомленні.

Співпраця Raiffeisen із Москвою

Raiffeisen Bank лідирує серед західних компаній, які сплачують податок на прибуток до бюджету РФ. 2023 року він заплатив 491 млн доларів.

Raiffeisen зіткнувся з особливою критикою, оскільки його прибуток у Росії різко зріс, а Вашингтон навіть попередив RBI, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений через його співпрацю з Росією.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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