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Raiffeisen продав дочірній банк у Білорусі зі збитком у 300 млн євро
17:09 20.09.2024 |
Raiffeisen Bank International AG (RBI) підписав угоду про продаж своєї частки у розмірі 87,74% у білоруському "Пріорбанку" компанії Soven 1 Holding Limited, завершивши переговори, про які було оголошено в лютому. Угода підлягає схваленню регулюючих органів та закриттю наприкінці року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.
Після закриття очікується, що негативний вплив угоди на консолідований прибуток Групи RBI становитиме приблизно на 300 млн євро, в основному через різницю між ціною купівлі та балансовою вартістю АТ "Пріорбанк".
Очікується, що закриття операції матиме подальший негативний вплив на консолідований прибуток Групи RBI у розмірі близько 500 млн євро.
"Із завершенням цієї угоди RBI успішно вийде з білоруського ринку і тим самим знизить свою операційну складність відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі. Під новим керівництвом АТ "Пріорбанк" працюватиме повністю незалежно", - йдеться у повідомленні.
Співпраця Raiffeisen із Москвою
Raiffeisen Bank лідирує серед західних компаній, які сплачують податок на прибуток до бюджету РФ. 2023 року він заплатив 491 млн доларів.
Raiffeisen зіткнувся з особливою критикою, оскільки його прибуток у Росії різко зріс, а Вашингтон навіть попередив RBI, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений через його співпрацю з Росією.
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