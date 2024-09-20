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Туреччина відмовилася відновлювати роботу платіжної системи РФ «Мир»
16:04 20.09.2024 |
Влада Туреччини не обговорює відновлення роботи в країні російської платіжної системи "Мир".
Про це повідомляє The Moscow Times.
Держбанки Туреччини досі не отримали жодних вказівок щодо розв'язання проблем із банківськими переказами між Туреччиною і Росією.
Повідомляється, що карти "Мир" приймали п'ять турецьких банків, але вони припинили їхнє обслуговування через загрозу вторинних санкцій.
З початку 2024 року турецькі банки стали відмовлятися працювати з платежами з Росії. Російська влада намагалася домовитися з Анкарою, проте на початок осені майже всі банки Туреччини вирішили відмовитися від обслуговування угод, пов'язаних із Росією і Білоруссю.
Кредитні організації намагаються убезпечити себе від можливих проблем у майбутньому у вигляді потенційних обмежень і санкцій. Щоб продовжувати обслуговувати російсько-турецьку торгівлю, у країні залишився єдиний банк - Emlak Katılım. Він здійснює платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах і євро багато турецьких банків відразу блокують.
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