Фінансові новини
- |
- 20.09.24
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Камала Гарріс прокоментувала майбутню зустріч із Зеленським
15:55 20.09.2024 |
Віцепрезидентка США Камала Гарріс прокоментувала свою майбутню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на наступний тиждень.
Про це Гарріс написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Вона нагадала, що ця зустріч з Зеленським стане сьомою для неї.
"Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - підкреслила Гарріс.
Як повідомляли, президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у США, де, зокрема, планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.
Крім того, на пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві Зеленський заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни - таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції
|Анонсований ЄС Офіс оборонних інновацій у Києві вже працює
|Президент ЄК: Упевнені, що зможемо надати Україні кредит на EUR35 мдрд дуже швидко
|ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 мдрд євро в рамках зобов''язань G7 - фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Raiffeisen продав дочірній банк у Білорусі зі збитком у 300 млн євро
|В Австралії вивчають можливість передачі Україні списаних танків Abrams, - ЗМІ
|Фон дер Ляєн оголосила про «зимовий план» ЄС для України
|Туреччина відмовилася відновлювати роботу платіжної системи РФ «Мир»
|Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції
|Камала Гарріс прокоментувала майбутню зустріч із Зеленським
Бізнес
|Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google
|Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%