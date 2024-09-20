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АНАЛІТИКА

Камала Гарріс прокоментувала майбутню зустріч із Зеленським

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс прокоментувала свою майбутню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на наступний тиждень.

Про це Гарріс написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вона нагадала, що ця зустріч з Зеленським стане сьомою для неї.

"Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - підкреслила Гарріс.

Як повідомляли, президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у США, де, зокрема, планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Крім того, на пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві Зеленський заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни - таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.

 

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