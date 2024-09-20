Фінансові новини
- |
- 20.09.24
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг Великої Британії вперше з 1960-х сягнув 100% ВВП
15:51 20.09.2024 |
Державний борг Великої Британії вперше з 1960-х років сягнув позначки 100% внутрішнього валового продукту.
Про це повідомляє Національна статистична служба Великої Британії.
Державні запозичення британського уряду, які покривають різницю між доходами скарбниці та державними витратами, протягом серпня становили 13,7 млрд фунтів стерлінгів, на 30% більше ніж за аналогічний місяць в 2023 році.
Даррен Джонс, головний секретар казначейства Великої Британії, сказав, що ці цифри демонструють складний стан державних фінансів, які дісталися новому лейбористському уряду від консерваторів.
Також він додав, що коли лейбористи прийшли до влади, вони успадкували економіку, яка не працювала для трудового народу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції
|Анонсований ЄС Офіс оборонних інновацій у Києві вже працює
|Президент ЄК: Упевнені, що зможемо надати Україні кредит на EUR35 мдрд дуже швидко
|ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 мдрд євро в рамках зобов''язань G7 - фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Raiffeisen продав дочірній банк у Білорусі зі збитком у 300 млн євро
|В Австралії вивчають можливість передачі Україні списаних танків Abrams, - ЗМІ
|Фон дер Ляєн оголосила про «зимовий план» ЄС для України
|Туреччина відмовилася відновлювати роботу платіжної системи РФ «Мир»
|Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції
|Камала Гарріс прокоментувала майбутню зустріч із Зеленським
Бізнес
|Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google
|Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%