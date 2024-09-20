США хочуть посилити санкції проти російської нафти

Сполучені Штати мають прискорити процес посилення санкцій щодо Росії шляхом позбавлення російського ВПК необхідних компонентів і скорочення доходів від експорту вуглеводнів, заявив заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх.

"США мають щодо Росії докладати зусиль у двох напрямах: роззброєння російської військової машини і позбавлення її фінансових надходжень", - сказав він, під час виступу у Фонді Карнегі.

На його думку, це має бути зроблено за рахунок посилення санкційного режиму і заходів експортного контролю.

Сінгх заявив, що постачання Росії компонентів подвійного призначення залежить від третіх країн, які порушують американські санкції. За його словами, до них насамперед належить Китай, а також Індія, Туреччина, Об'єднання Арабські Емірати і низка інших.

Найважливішим компонентом зниження фінансових доходів Росії є контроль над її поставками нафти, вважає чиновник.

За його словами, "наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим, стосовно тіньового флоту, і обсягів нафти, які Росії дозволено поставляти на ринок".

Сінгх зазначив, що за перерахованими напрямами Вашингтону "слід активізуватися".

