Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кремль намагається врятувати Арктик LNG-2 через тіньовий флот і знижки на газ

 

Топменеджери Новатек і урядовці РФ спільно шукають нові ринки збуту та шляхи для транспортування ЗПГ з Арктики. Про це інформує Bloomberg.

Для цього створюється тіньовий флот через мережу компаній, які володіють танкерами для перевезення газу. Деякі з цих компаній зареєстровані в Індії та ОАЕ.

Як зазначає видання, попри санкції, Новатек продовжує здійснювати постачання газу. Наприклад, танкер Everest Energy, що не є спеціалізованим для плавання у льодах, нещодавно транспортував вантаж через Північний морський шлях. Цей крок, на думку аналітиків, свідчить про критичну ситуацію з проєктом.

Водночас російські чиновники й бізнесмени продовжують шукати покупців для свого газу, пропонуючи знижки до 40%. Однак більшість потенційних клієнтів остерігаються співпраці через ризик вторинних санкцій з боку США.

Проєкт "Арктик ЗПГ 2", що потрапив під санкції США, є надзвичайно важливим не лише для його головного власника Леоніда Міхельсона та його компанії "Новатек", але й для Росії загалом. Проєкт спрямований на те, щоб до 2030 року утричі збільшити експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії, піднявши її частку на світовому ринку з 8% до 20%. Це також має частково замінити втрачений європейський ринок газу і продемонструвати, що російська економіка залишається сильною, попри санкції Заходу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1281  0,09 0,21 41,7444  0,06 0,15
EUR 45,9119  0,00 0,00 46,6441  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,10 0,24 41,3700  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес