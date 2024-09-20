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Кремль намагається врятувати Арктик LNG-2 через тіньовий флот і знижки на газ
09:53 20.09.2024 |
Топменеджери Новатек і урядовці РФ спільно шукають нові ринки збуту та шляхи для транспортування ЗПГ з Арктики. Про це інформує Bloomberg.
Для цього створюється тіньовий флот через мережу компаній, які володіють танкерами для перевезення газу. Деякі з цих компаній зареєстровані в Індії та ОАЕ.
Як зазначає видання, попри санкції, Новатек продовжує здійснювати постачання газу. Наприклад, танкер Everest Energy, що не є спеціалізованим для плавання у льодах, нещодавно транспортував вантаж через Північний морський шлях. Цей крок, на думку аналітиків, свідчить про критичну ситуацію з проєктом.
Водночас російські чиновники й бізнесмени продовжують шукати покупців для свого газу, пропонуючи знижки до 40%. Однак більшість потенційних клієнтів остерігаються співпраці через ризик вторинних санкцій з боку США.
Проєкт "Арктик ЗПГ 2", що потрапив під санкції США, є надзвичайно важливим не лише для його головного власника Леоніда Міхельсона та його компанії "Новатек", але й для Росії загалом. Проєкт спрямований на те, щоб до 2030 року утричі збільшити експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії, піднявши її частку на світовому ринку з 8% до 20%. Це також має частково замінити втрачений європейський ринок газу і продемонструвати, що російська економіка залишається сильною, попри санкції Заходу.
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