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Bloomberg: Секретна служба США перевіряє Маска після "жарту" про замахи на Байдена та Гарріс
09:44 20.09.2024 |
Секретна служба США почала перевірку американського мільярдера Ілона Маска після його "жартівливого" допису про можливі замахи на чинного президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс.
Про це написало агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".
У відповідь на запит Bloomberg Секретна служба підтвердила, що проводить перевірку, чи становить Маск загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена та Гарріс.
За їхніми словами, записи про твіт були зібрані в правоохоронних цілях, але не розголошуються, щоб не перешкоджати розслідуванню.
Журналісти зауважили: погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином, за який може бути накладено чималий штраф або до п'яти років ув'язнення.
"Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються захисної розвідки. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов'язані з нашими опікунами", - сказав речник Секретної служби Нейт Геррінг.
Раніше Маск у соціальній мережі X (Twitter) написав: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу".
Після цього у Білому домі розкритикували висловлювання Маска щодо ймовірного замаху на кандидати у американські президенти Дональда Трампа.
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