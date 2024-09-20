Гарріс і Трамп вважають поляків-американців ключем до перемоги в Пенсільванії, - NBC

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп вважають польсько-американських виборців ключем до перемоги у штаті Пенсільванія. І хоч ця група невелика, але вона зосереджена в штатах, що вагаються, які можуть визначити, хто займе Білий дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Що передувало і які дії штабу Гарріс

Менш ніж два тижні тому віце-президент США Камала Гарріс під час президентських дебатів з колишнім главою держави Дональдом Трампом несподівано звернулася до однієї з груп виборців у Пенсільванії.

"Чому б вам не розповісти 800 000 поляків-американців тут, у Пенсільванії, як швидко ви здалися б заради прихильності і того, що ви вважаєте дружбою з тим, хто, як відомо, є диктатором, який з'їсть вас на обід?", - спитала Харріс Трампа.

З того часу кампанія кандидата від демократів провела зустрічі зі збору голосів з відомими польськими американцями, включаючи колишнього представника Тома Маліновські з Нью-Джерсі та адвоката Чикаго Морін Пікарскі.

Також її штаб запустив у Facebook сторінку "Польські американці за Гарріс" і замінив фотографію чинного президента Джо Байдена на фото Камали на сторінці "Польські американці за Байдена".

Зазначається, що реклама на Facebook була створена Малиновським і націлена на польсько-американських виборців. Спочатку вона з'явилася на сторінці "Польські американці за Байдена", але тепер у ній обіцяється, що Гарріс захищатиме і Польщу, і Україну від російської агресії. Також там зображений трубач із Кракова - знаковий символ польського опору ворогам зі сходу.

Що робить команда Трампа

Тим часом передвиборний штаб Трампа повідомив журналістам, що цієї неділі він здійснить паломництво до Національної святині Ченстоховської Богоматері - католицького центру на північ від Філадельфії, шанованого польськими американцями.

Там Трамп мав зустрітися із президентом Польщі Анджею Дудою, якого запросили на відкриття пам'ятника на честь руху "Солідарність", який допоміг повалити Радянський союз.

Однак у четвер передвиборний штаб Трампа заявив, що візит все ж таки не відбудеться через повідомлення про те, що Дуда відкладає свою поїздку до США, щоб оцінити збитки від сильної повені, яка обрушилася на південний захід Польщі.

Підсумок

За словами Девіда Джеймса Джексона, професора політології в університеті Боулінг-Грін в Огайо, той факт, що Трамп планував відвідати святилище разом з Дудою, мабуть, був відповіддю на дебатну інтригу Гарріс.

За його словами, це також показує, що обидві кампанії вважають, що польські американці, що становлять 5% населення Пенсільванії, можуть відіграти ключову роль у перемозі в штаті, що коливається, де опитування показують дуже близьку конкуренцію між Гарріс і Трампом.

"Польські голоси американців там мають значення. Мені часто ставлять питання, чи взагалі існує таке явище, як польські голоси американців. Очевидно, що передвиборчі штаби Гарріса і Трампа так вважають", - сказав Джексон.

Також він зазначив, що Байден переміг Трампа в Пенсільванії в 2020 році з перевагою лише трохи більше 80 000 голосів.

Домінік Стецула, доцент кафедри комунікацій в Університеті штату Огайо, заявив, що зусилля Гарріс і Трампа вказують на те, що кандидати явно намагаються домогтися голосів американців польського походження.

"Це має сенс. Швидше за все, результат виборів вирішать виборці Пенсільванії, Мічигана та Вісконсіна, а в цих штатах проживає дуже велика кількість поляків-американців", - резюмував він.