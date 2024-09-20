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Трамп і Гарріс мають рівні шанси у Пенсільванії, - опитування
23:54 19.09.2024 |
Виборці штату Пенсільванія у США, віддали незначну перевагу кандидату у президенти Камалі Гарріс. Похибка становила плюс-мінус 3 відсоткові пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
Пенсільванія є одним з семи найважливіших штатів, де відбудуться вибори. За даними агентства, Гарріс зберегла свою перевагу в 4 пункти, отримавши 50% до 46% з похибкою плюс-мінус 3,8 відсоткових пункти.
Однак дані опитувань свідчать про напружену боротьбу між кандидатами в цьому штаті. Ймовірно, Пенсільванія разом з Арізоною, Джорджією, Мічиганом, Невадою, Північною Кароліною, Вісконсіном, ймовірно, визначатиме результат виборів у листопаді.
Серед 1003 потенційних і зареєстрованих виборців Пенсильванії, опитаних 12-16 вересня, 48% сказали, що проголосують за Гарріс, тоді як 47% сказали, що проголосують за Трампа - різниця в 1 пункт, що вкладається в межі похибки опитування в плюс-мінус 3,6 відсоткових пункти.
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