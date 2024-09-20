ЄС дасть постраждалим від повеней країнам доступ до 10 млрд євро

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання доступу до 10 мільярдів євро з Фонду згуртованості для країн Центрально-Східної Європи, які останніми днями постраждали від повеней.

Про це вона сказала у польському Вроцлаві в четвер, 19 вересня, на спільній пресконференції з прем'єрами Австрії, Польщі, Словаччини та Чехії, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн запевнила, що Європа підтримує Польщу та інші країни, що постраждали від повеней, і пообіцяла якнайшвидше допомогти з фінансуванням для ліквідації наслідків стихійного лиха.

"Тому ми мобілізуємо Фонди згуртованості у гнучкий і цілеспрямований спосіб там, де вони вам найбільше потрібні", - анонсувала вона.

Глава Єврокомісії уточнила, що ці кошти можуть використовуватись як попереднє фінансування - тобто одразу після надходження коштів - та без співфінансування, оскільки це на 100% європейське фінансування.

"Це надзвичайні часи, а надзвичайні часи потребують надзвичайних заходів. За попередньою оцінкою, з Фондів згуртованості можна було б мобілізувати 10 мільярдів євро для постраждалих країн", - анонсувала вона.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Напередодні негода дісталась півночі Італії.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.