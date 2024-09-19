Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США ввели санкції проти російських банків за операції з Північною Кореєю

 

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох російських банків - Тимер Банк (Москва) і Міжнародний розрахунковий банк (тимчасово окупована Південна Осетія) - за операції з КНДР. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Під санкції також потрапив віцепрезидент ЦМРБанк Дмитро Нікулін і московське ТОВ "Стройтрейд".

США встановили, що всі вони причетні до проведення трансакцій з підсанкційними північнокорейськими банками - Зовнішторгбанком і корейською банківською корпорацією "Квансон".

"Зі зростанням втрат на полі бою та поглибленням міжнародної ізоляції Росія стає все більш залежною від КНДР у закупівлях зброї та економічній співпраці. Сьогоднішні санкції демонструють, що режим Путіна використовує незаконні фінансові схеми для надання КНДР доступу до міжнародної банківської системи в порушення цільових фінансових санкцій, передбачених резолюцією 1718 Ради Безпеки ООН і забороною на кореспондентські відносини з банками КНДР згідно з резолюцією 2270 РБ ООН", - йдеться в повідомленні Мінфіну.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2148  0,03 0,06 41,8063  0,01 0,03
EUR 45,9119  0,03 0,07 46,6215  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,01 0,01 41,4700  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес