США ввели санкції проти російських банків за операції з Північною Кореєю

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох російських банків - Тимер Банк (Москва) і Міжнародний розрахунковий банк (тимчасово окупована Південна Осетія) - за операції з КНДР. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Під санкції також потрапив віцепрезидент ЦМРБанк Дмитро Нікулін і московське ТОВ "Стройтрейд".

США встановили, що всі вони причетні до проведення трансакцій з підсанкційними північнокорейськими банками - Зовнішторгбанком і корейською банківською корпорацією "Квансон".

"Зі зростанням втрат на полі бою та поглибленням міжнародної ізоляції Росія стає все більш залежною від КНДР у закупівлях зброї та економічній співпраці. Сьогоднішні санкції демонструють, що режим Путіна використовує незаконні фінансові схеми для надання КНДР доступу до міжнародної банківської системи в порушення цільових фінансових санкцій, передбачених резолюцією 1718 Ради Безпеки ООН і забороною на кореспондентські відносини з банками КНДР згідно з резолюцією 2270 РБ ООН", - йдеться в повідомленні Мінфіну.