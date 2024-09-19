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США ввели санкції проти російських банків за операції з Північною Кореєю
22:53 19.09.2024 |
Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох російських банків - Тимер Банк (Москва) і Міжнародний розрахунковий банк (тимчасово окупована Південна Осетія) - за операції з КНДР. Про це повідомляється на сайті міністерства.
Під санкції також потрапив віцепрезидент ЦМРБанк Дмитро Нікулін і московське ТОВ "Стройтрейд".
США встановили, що всі вони причетні до проведення трансакцій з підсанкційними північнокорейськими банками - Зовнішторгбанком і корейською банківською корпорацією "Квансон".
"Зі зростанням втрат на полі бою та поглибленням міжнародної ізоляції Росія стає все більш залежною від КНДР у закупівлях зброї та економічній співпраці. Сьогоднішні санкції демонструють, що режим Путіна використовує незаконні фінансові схеми для надання КНДР доступу до міжнародної банківської системи в порушення цільових фінансових санкцій, передбачених резолюцією 1718 Ради Безпеки ООН і забороною на кореспондентські відносини з банками КНДР згідно з резолюцією 2270 РБ ООН", - йдеться в повідомленні Мінфіну.
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