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Сибіга у рамках регіонального турне зустрівся з очільником МЗС Австрії
17:22 19.09.2024 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у турне столицями найближчих сусідів України, провів першу зустріч з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом.
Про це він повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".
Сибіга зазначив, що вони з Шалленбергом перетнулися після візиту українського міністра до Братислави.
"Ціную підтримку Австрією суверенітету і територіальної цілісності України та її важливу роль у роботі над реалізацією "формули миру" та програми "Зерно з України", - зазначив Андрій Сибіга.
У дописі він згадав також, що з Братислави вирушає до столиці Молдови Кишинева.
Перший візити Сибіги у рамках регіонального турне був до Румунії. У Словаччині він запропонував Братиславі укласти двосторонню безпекову угоду.
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